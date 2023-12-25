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Премьер-министр принимает участие в церемониях открытия четырех важных транспортных проектов
Проект по строительству и расширению аэропорта Дьенбьен в провинции Дьенбьен стартовал 22 января 2022 года, общий объем инвестиций составил почти 1,47 триллиона донгов (60,6 миллиона долларов США). Аэропорт способен принимать самолеты A320s/A321 и аналогичные им, а также 500.000 пассажиров в год. В настоящее время он обслуживает воздушные маршруты Ханой - Дьенбьен и Хошимин - Дьенбьен.
Скоростная дорога Туенкуанг - Футхо, соединенная со скоростной дорогой Нойбай - Лаокай, имеет общую протяженность 40,2 км, из которых 11,63 км проходят по северной провинции Туенкуанг и 28,57 км - по Футхо. Строительство четырехполосной дороги с расчетной скоростью 120 км в час, в которую было вложено 3,75 трлн донгов, началось в начале 2021 года.
Между тем, скоростная автомагистраль Mитхуан - Кантхо, часть восточного проекта скоростной автомагистрали Север - Юг, имеет протяженность почти 23 км и объем инвестиций более 4,8 трлн донгов. Работы по строительству этой скоростной автомагистрали начались в январе 2021 года. Она начинается на пересечении моста Mитхуан 2 и скоростной автомагистрали Tхунглыонг - Mитхуан. Ее конец временно соединен с Национальным шоссе 1, но в будущем будет соединен с автомагистралью Кантхо - Камау. На первом этапе эта дорога будет иметь четыре полосы движения и проектную скорость 80 км в час.
Мост Mитхуан 2 длиной 6,61 км, перекинутый через реку Тьен и соединяющий Тьенжанг с Виньлонгом, является первым вантовым мостом, полностью спроектированным и построенным вьетнамскими инженерами и рабочими. Общая сумма инвестиций в него составила 5 триллионов донгов, а работы начались в феврале 2020 года. Этот мост не только соединяет скоростные автомагистрали Чунглыонг - Митхуан и Митхуан - Кантхо, но и сокращает расстояние между городом Хошимин и городом Кантхо.
Выступая на церемонии в городе Дьенбьенфу провинции Дьенбьен, премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул важность транспортной инфраструктуры для социально-экономического развития.
По его словам, в 2000-2021 гг. было введено в эксплуатацию всего 1163 км скоростных дорог, в то время как согласно резолюции 13-го всевьетнамского съезда партии к 2030 г. должно быть построено около 5000 км. Это означает, что протяженность скоростных дорог, которые должны быть построены в 2021-2030 годах, почти в четыре раза превышает протяженность дорог, построенных за последние 20 лет.
Для этого, отметил он, партия и государство предоставили огромные ресурсы, обеспечили различные формы инвестиций и разработали соответствующую политику для мобилизации частного участия в развитии транспортной инфраструктуры.
Торжественное открытие четырех проектов - это шаг к осуществлению политики делегирования полномочий местным органам власти и мобилизации инвестиций из негосударственных бюджетных источников для развития инфраструктуры, сказал премьер-министр.
Глава правительства объяснил этот результат руководством Центрального комитета партии, поддержкой со стороны Национального собрания, местных народных советов, Отечественного фронта Вьетнама, социально-экономических организаций и жителей районов реализации проектов, а также усилиями министерств, отраслей, инвесторов, бюро по управлению проектами, проектировщиков, подрядчиков, рабочих и местных жителей.