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Премьер-министр принимает специального посланника президента США по вопросам климата
Оба выразили свое восхищение успехом визита президента Джо Байдена во Вьетнам, подтвердив, что он поспособствовал укреплению взаимопонимания между двумя странами на благо их народов и во имя мира, стабильности и развития в регионе и во всем мире.
Премьер-министр Фаи Минь Тьинь поблагодарил и высоко оценил поддержку Джона Керри в успешной организации визита и установлении двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства.
Обсуждая меры по быстрой реализации важных соглашений, достигнутых в ходе визита, особенно тех, которые связаны с реагированием на изменение климата, он предложил, чтобы США продолжали поддерживать усилия Вьетнама по достижению чистого нулевого уровня выбросов к 2050 году и реализации Партнерства справедливого энергетического перехода (JETP), особенно в развитии отрасли возобновляемой энергетики.
Керри сказал, что президент Джо Байден глубоко впечатлен и высоко ценит теплый прием, оказанный Вьетнамом во время его недавнего визита. Он подтвердил, что США ценят свои отношения с Вьетнамом и поддерживают ведущую роль страны в глобальных усилиях по реагированию на изменение климата.
Принимая к сведению предложения премьер-министра Фам Минь Тьиня относительно расширения двустороннего сотрудничества в области реагирования на изменение климата и энергетического перехода, Джон Керри заявил, что США продолжат укреплять сотрудничество с развивающимися странами, включая Вьетнам, и оказывать им поддержку в борьбе с изменением климата, уделяя особое внимание развитию экологически чистой энергетики, умных энергосистем и устойчивой инфраструктуры.
Будучи давним другом Вьетнама, Керри выразил намерение и дальше укреплять сотрудничество с этой страной для выполнения обязательств, взятых на 26-й конференции Организации Объединенных Наций по климату (COP26) и будущих конференциях сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата.