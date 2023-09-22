Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Премьер-министр принимает специального посланника президента США по вопросам климата

Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял специального посланника президента США по вопросам климата Джона Керри по случаю его визита в США для участия в общих прениях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) и специальный посланник президента США по вопросам климата Джон Керри. Фото: ВИA  
Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял специального посланника президента США по вопросам климата Джона Керри по случаю его визита в США для участия в общих прениях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Оба выразили свое восхищение успехом визита президента Джо Байдена во Вьетнам, подтвердив, что он поспособствовал укреплению взаимопонимания между двумя странами на благо их народов и во имя мира, стабильности и развития в регионе и во всем мире.

Премьер-министр Фаи Минь Тьинь поблагодарил и высоко оценил поддержку Джона Керри в успешной организации визита и установлении двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства.

Обсуждая меры по быстрой реализации важных соглашений, достигнутых в ходе визита, особенно тех, которые связаны с реагированием на изменение климата, он предложил, чтобы США продолжали поддерживать усилия Вьетнама по достижению чистого нулевого уровня выбросов к 2050 году и реализации Партнерства справедливого энергетического перехода (JETP), особенно в развитии отрасли возобновляемой энергетики.

Керри сказал, что президент Джо Байден глубоко впечатлен и высоко ценит теплый прием, оказанный Вьетнамом во время его недавнего визита. Он подтвердил, что США ценят свои отношения с Вьетнамом и поддерживают ведущую роль страны в глобальных усилиях по реагированию на изменение климата.

Принимая к сведению предложения премьер-министра Фам Минь Тьиня относительно расширения двустороннего сотрудничества в области реагирования на изменение климата и энергетического перехода, Джон Керри заявил, что США продолжат укреплять сотрудничество с развивающимися странами, включая Вьетнам, и оказывать им поддержку в борьбе с изменением климата, уделяя особое внимание развитию экологически чистой энергетики, умных энергосистем и устойчивой инфраструктуры.

Будучи давним другом Вьетнама, Керри выразил намерение и дальше укреплять сотрудничество с этой страной для выполнения обязательств, взятых на 26-й конференции Организации Объединенных Наций по климату (COP26) и будущих конференциях сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Вьетнам принял участие в заседании Совета управляющих МАГАТЭ

Вьетнам принял участие в заседании Совета управляющих МАГАТЭ

На встрече посол Нгуен Чунг Киен подтвердил последовательную политику Вьетнама по поддержке нераспространения ядерного оружия, переходу к полному и тщательному разоружению ядерного оружия
ПОДРОБНЕЕ

Top