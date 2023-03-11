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Премьер-министр принимает генерального директора USAID
На встрече премьер-министр Фам Минь Тьинь приветствовал визит Саманты Пауэр, подтвердив, что Вьетнам готов работать с США для дальнейшего продвижения всеобъемлющего, углубленного и эффективного партнерства, которое обусловлено поддержкой США сильного, независимого, процветающего Вьетнама, взаимного уважением независимостм, суверенитета, территориальной целостности и политических институтов в соответствии с интересами народов двух стран ради мира, сотрудничества и развития в регионе и мир.
Премьер-министр почтительно передал приветствия Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга, президента Во Ван Тхыонга, председателя Национального собрания Выонг Динь Хюэ и лично себя президенту, спикерам Палаты представителей и Сенату США.
Фам Минь Тьинь подчеркнул, что экономические, торговые и инвестиционные отношения являются важной опорой в отношениях между двумя странами.Он приветствовал продолжение USAID увеличения помощи в целях развития для Вьетнама, попросил США содействовать Вьетнаму в преодолении последствий войны, особенно очищения земли от диоксинов, разминирование, продвигать сотрудничество в ответе на изменение климата, здравоохранении, образовании, развитие высококачественных человеческих ресурсов, поддерживал Вьетнамский университет Фулбрайта, чтобы он стал региональным учебным центром.
Со своей стороны Саманта Пауэр подтвердила, что ее визит во Вьетнам был очень успешным и впечатляющим. Она поблагодарила правительство, министерства, филиалы и местные органы Вьетнама за тесное сотрудничество с USAID для эффективной реализации проектов, финансируемых США, и пообещала продолжать развивать сотрудничество и поддержку Вьетнама, особенно в тех областях, по которым премьер-министр высказал свое мнение.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил USAID уделить приоритетное внимание поддержке смягчения последствий изменения климата в дельте Меконга, наиболее сильно пострадавшем от изменения климата во Вьетнаме.
Премьер-министр почтительно передал приветствия Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга, президента Во Ван Тхыонга, председателя Национального собрания Выонг Динь Хюэ и лично себя президенту, спикерам Палаты представителей и Сенату США.
Фам Минь Тьинь подчеркнул, что экономические, торговые и инвестиционные отношения являются важной опорой в отношениях между двумя странами.Он приветствовал продолжение USAID увеличения помощи в целях развития для Вьетнама, попросил США содействовать Вьетнаму в преодолении последствий войны, особенно очищения земли от диоксинов, разминирование, продвигать сотрудничество в ответе на изменение климата, здравоохранении, образовании, развитие высококачественных человеческих ресурсов, поддерживал Вьетнамский университет Фулбрайта, чтобы он стал региональным учебным центром.
Со своей стороны Саманта Пауэр подтвердила, что ее визит во Вьетнам был очень успешным и впечатляющим. Она поблагодарила правительство, министерства, филиалы и местные органы Вьетнама за тесное сотрудничество с USAID для эффективной реализации проектов, финансируемых США, и пообещала продолжать развивать сотрудничество и поддержку Вьетнама, особенно в тех областях, по которым премьер-министр высказал свое мнение.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил USAID уделить приоритетное внимание поддержке смягчения последствий изменения климата в дельте Меконга, наиболее сильно пострадавшем от изменения климата во Вьетнаме.