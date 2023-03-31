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НОВОСТИ

Премьер-министр примет участие в четвертом саммите Комиссии по реке Меконг в Лаосе

Согласно коммюнике министерства иностранных дел, премьер-министр Фам Минь Тьинь примет участие в четвертом саммите Комиссии по реке Меконг (MRC) во Вьентьяне, Лаос, 5 апреля.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь. Фото: ВИА  
Согласно коммюнике министерства иностранных дел, премьер-министр Фам Минь Тьинь примет участие в четвертом саммите Комиссии по реке Меконг (MRC) во Вьентьяне, Лаос, 5 апреля.

Его присутствие осуществляется по приглашению премьер-министра Лаоса Сонексай Сипхандоне.

ИЖВ/ВИА

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