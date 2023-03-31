НОВОСТИ Премьер-министр примет участие в четвертом саммите Комиссии по реке Меконг в Лаосе 31/03/2023 Согласно коммюнике министерства иностранных дел, премьер-министр Фам Минь Тьинь примет участие в четвертом саммите Комиссии по реке Меконг (MRC) во Вьентьяне, Лаос, 5 апреля. Премьер-министр Фам Минь Тьинь. Фото: ВИА Согласно коммюнике министерства иностранных дел, премьер-министр Фам Минь Тьинь примет участие в четвертом саммите Комиссии по реке Меконг (MRC) во Вьентьяне, Лаос, 5 апреля.Его присутствие осуществляется по приглашению премьер-министра Лаоса Сонексай Сипхандоне. ИЖВ/ВИА