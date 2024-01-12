Премьер-министр примет участие в ежегодном заседании ВЭФ, посетит Венгрию и Румынию

Премьер-министр Фам Минь Тьинь. Фото: ВИА

Как сообщает Министерство иностранных дел Вьетнама, по приглашению основателя, председателя Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клауса Шваба, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и премьер-министра Румынии Иона-Марчеля Чолаку премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь с супругой и высокопоставленная делегация Вьетнама примут участие в 54-м ежегодном заседании ВЭФ в Давосе (Швейцария) и посетят Венгрию и Румынию с официальными визитами с 16 по 23 января 2024 года.