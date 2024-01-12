Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Премьер-министр примет участие в ежегодном заседании ВЭФ, посетит Венгрию и Румынию

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь с супругой и высокопоставленной делегацией Вьетнама примут участие в 54-м ежегодных конференциях ВЭФ в Давосе (Швейцария) и посетит Венгрию и Румынию с визитами с 16 по 23 января 2024 года.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь. Фото: ВИА  
Как сообщает Министерство иностранных дел Вьетнама, по приглашению основателя, председателя Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клауса Шваба, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и премьер-министра Румынии Иона-Марчеля Чолаку премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь с супругой и высокопоставленная делегация Вьетнама примут участие в 54-м ежегодном заседании ВЭФ в Давосе (Швейцария) и посетят Венгрию и Румынию с официальными визитами с 16 по 23 января 2024 года.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top