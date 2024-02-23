Премьер-министр приказывает государственным предприятиям повысить эффективность производства и бизнеса

В своей директиве, подписанной 22 февраля, глава правительства объяснил значительные достижения Вьетнама в 2023 году отчасти важным вкладом государственных предприятий.



В прошлом году их общий доход составил более 1652 квадриллионов донгов (67,1 миллиарда долларов США), а прибыль до налогообложения - около 125,8 квадриллионов донгов, что на 4% и 8% выше соответствующих целевых показателей. Компании внесли в государственный бюджет около 166 квадриллионов донгов, что на 8% выше целевого показателя, свидетельствуют статистические данные.



Государственные предприятия все чаще демонстрируют свою ведущую роль в важных и существенных секторах экономики, помогая стабилизировать макроэкономику, контролировать инфляцию, ускорять рост, гарантировать основные экономические балансы, содействовать социально-экономическому развитию и национальной обороне, отметил он.



Однако премьер-министр Фам Минь Тьинь указал и на некоторые недостатки: некоторые государственные предприятия еще не полностью используют государственные ресурсы, капитал и активы, закрепленные за ними, и не достигли целей по освоению инвестиций; некоторые несут убытки; их конкурентоспособность, применение научно-технологических достижений, инновации и цифровая трансформация остаются ограниченными; реформа корпоративного управления все еще идет медленно.



Учитывая это, он потребовал от государственных предприятий, особенно от их председателей, генеральных директоров/директоров и лиц, представляющих государственный капитал в этих компаниях, повысить их осведомленность и чувство ответственности в отношении управления государственным капиталом и вверенными им активами.



Он призвал их развивать дух самодостаточности, инициативность, креативность, готовность мыслить масштабно, действовать смело и нести ответственность во имя национальных интересов.



Государственным предприятиям было предложено плодотворно и эффективно выполнять план реструктуризации предприятий на период 2021-2025 годов, свои стратегии развития, годовые и пятилетние планы производства, бизнеса и инвестиций, а также соответствующие задачи и указания правительства и премьер-министра.



Им также было предложено активизировать национальные ключевые проекты в важных областях, чтобы создать импульс для роста секторов и всей экономики, осуществлять своевременное выделение капитала для ускорения инвестиционных проектов, а также рассмотреть возможность увеличения инвестиций в инновации и развивающиеся сектора.



Предприятиям необходимо определить приоритетность ресурсов для основных сфер деятельности, решить проблему разброса и неэффективности инвестиций, повысить инновационный потенциал, реформировать и привести в соответствие с международной практикой модели корпоративного управления, реорганизовать аппараты, повысить конкурентоспособность на внутреннем и международном рынках, создать основу для формирования ориентиров развития и стратегического видения на следующий период, потребовал глава правительства.



Он также приказал им перевыполнить производственные и коммерческие планы, чтобы внести максимально возможный вклад в обеспечение основных балансов экономики, стабилизацию макроэкономики, получение доходов для государственного бюджета, создание рабочих мест и обеспечение жизни работников, а также реализацию политики социального обеспечения.



Кроме того, премьер-министр Фам Минь Тьинь потребовал от государственных предприятий продолжать поддерживать их путь и ведущую роль в экономике и обеспечение, чтобы они были передовыми силами в области инноваций, цифровой трансформации и восстановления экономики.



В своей директиве премьер также поставил задачи перед государственными предприятиями, работающими в определенных сферах, министерствами, отраслями, Народными комитетами провинций и городов центрального подчинения, а также агентствами, представляющими государственный капитал на этих предприятиях.