Премьер-министр приказал принять срочные меры против тайфуна «Нору»

Тайфун «Нору» вошел в Восточное море рано утром 26 сентября. Фото: ВИА

Премьер-министр Фам Минь Тьинь 26 сентября приказал министерствам, секторам и населенным пунктам подготовиться к тайфуну «Нору», чрезвычайно сильному погодному явлению, которое проникло в Восточное море и может поразить центральные районы Вьетнама.

Они должны внимательно следить за развитием тайфуна и оперативно выполнять указания центральных органов, направляя суда в поисках безопасного укрытия и поддерживая фермеров в защите своих рыбных ферм.

Премьер-министр подчеркнул, что наряду с обеспечением безопасности водохранилищ и плотин крайне важна эвакуация людей из районов с повышенным риском оползней.

По данным Национального центра гидрометеорологического прогнозирования, тайфун «Нору» вошел в Восточное море рано утром 26 сентября, став четвертым ударом по этому району при скорости ветра до 149 км/ч.

По состоянию на 4 часа утра 26 сентября центр шторма находился на западе острова Лишон на Филиппинах, примерно в 810 км от вьетнамского архипелага Хоангша (Парасельские острова).

Прогнозируется, что в ближайшие 24 часа он будет двигаться с запада на северо-запад в сторону Восточного моря со скоростью 20-25 км/ч. По состоянию на 4 часа утра 27 сентября его глаз, по прогнозам, будет находиться в 410 км к востоку от Хоангша со скоростью 134–149 км/ч.

В следующие 24-48 часов шторм продолжит двигаться на запад со скоростью 20-25 км/ч и набирать силу. По состоянию на раннее утро 28 сентября очаг тайфуна, вероятно, будет находиться примерно в 170 км к востоку от материковой части Дананг и Биньдиня, при этом сила ветра достигает 166 км/ч.

В следующие 48-72 часа тайфун «Нору» выйдет на сушу в центральном регионе, прежде чем ослабнет до низкого давления, которое, по прогнозам, переместится на запад.

Из-за воздействия шторма с 26 сентября воды на юге северной части Восточного моря будут крайне бурными с волнами 8-10 метров. С 27 по 28 сентября в центральной части Центрального района и на севере Центрального нагорья прогнозируются проливные дожди 150-300 мм. В населенных пунктах региона объявлены национальные риски стихийных бедствий 3-4 уровня.

В ответ на ураган Министерство здравоохранения направило депешу в прибрежные города и провинции от Куангниня до Биньтхуана, а также учреждения в северных и центральных регионах с просьбой принять меры, чтобы быть готовыми оказать медицинские услуги пострадавшим от проливных дождей и наводнений, и предотвратить прерывание лечебных работ. Их попросили сохранить меры по профилактике и контролю COVID-19, а также лихорадки денге одновременно.

25 сентября заместитель премьер-министра Ле Ван Тхань провел совещание для обсуждения мер по реагированию на тайфун, в ходе которого он обратился к Национальному руководящему комитету по предотвращению стихийных бедствий и борьбе с ними, Национальному комитету по реагированию на стихийные бедствия и поисково-спасательным службам, а также к министерствам и секторам, чтобы временно создать рабочие группы для руководства мероприятиями по реагированию на тайфун в пострадавших районах.

Генеральный директор метеорологического и гидрологического управления Вьетнама Чан Хонг Тай заявил, что город Дананг и провинции Куангнам, Куангнгай и Биньдинь, вероятно, больше всего пострадают от тайфуна, а риск стихийных бедствий находится на уровне 4.

Между тем Фам Дык Луан, заместитель главы Постоянного совета Национального руководящего комитета по предотвращению стихийных бедствий и борьбе с ними, сказал, что в районах от Нгеана до Биньдиня находятся 57.800 судов в поисках безопасного убежища, и отозвал 739 судов, работающих в море.

Населенные пункты от Куангбиня до Биньтхуана разработали планы по эвакуации 214.000 домохозяйств с более чем 868.000 человек в более безопасные места.



