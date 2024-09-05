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Премьер-министр призывает Фам Минь Тьинь приложить больше усилий для выполнения задач в новом учебном году
В распоряжении от 4 сентября об улучшении условий для эффективной реализации задач на 2024-2025 учебный год премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что текущие инвестиции в образование пока не соответствуют требованиям инноваций, сохраняется неравномерное распределение учителей в некоторых районах, нехватка школ и классных комнат в крупных городах, промышленных зонах, густонаселенных районах, регионах этнических меньшинств и с исключительно сложными социально-экономическими условиями. В некоторых районах процент школ, соответствующих стандартам, и количество классных комнат остаются низкими, а базовая инфраструктура и учебное оборудование по-прежнему недостаточны.
Поэтому для выполнения задач, поставленных на новый учебный год, глава правительства призвал Министерство образования и профессиональной подготовки сосредоточиться на пересмотре, изменении, дополнении и совершенствовании механизмов и политики, а также представить их на утверждение соответствующим органам власти или издать в рамках своей компетенции, чтобы создать правовую основу для дальнейшего повышения качества образования и подготовки, особенно квалифицированность преподавателей, во всех учебных заведениях, как государственных, так и частных.
Важно усилить ответственность государства за выбор, предоставление и использование учебников и учебных материалов на местном уровне, обеспечить полную и своевременную поставку учебников к новому учебному году, а также принять меры по поддержке поставок учебников для учащихся, живущих в трудных условиях, подчеркнул премьер-министр Фам Минь Тьинь.
Он также призвал увеличить инвестиции в инфраструктуру и оборудование, чтобы обеспечить эффективное внедрение цифровой трансформации в образование и обучение, и тщательно подготовиться к организации выпускных экзаменов в средней школе.
Кроме того, премьер-министр потребовал эффективной реализации проектов по развитию высококачественных человеческих ресурсов, особенно в области полупроводников, искусственного интеллекта и облачных вычислений, а также усилить руководство, инспекцию и мониторинг реализации политики и законов, связанных с образованием и обучением, чтобы предотвратить любые нарушения в этой области.
Министерство финансов должно сбалансировать расходы центрального бюджета на образование и подготовку кадров, в частности, поддержать местные органы власти в реализации проекта по обеспечению учреждений дошкольного и общего образования на период 2017-2025 годов в соответствии с законодательными нормами, сказал он.
Народные комитеты провинций и городов центрального подчинения должны продолжить пересмотр, организацию и обустройство учебных заведений, надлежащим образом регулировать численность классов, сокращать малокомплектные, разрозненные школьные учреждения, увеличивать количество школ-интернатов и полуинтернатов в сочетании с повышением качества образования и подготовки кадров, сказал премьер-министр Фам Минь Тьинь.
Премьер-министр также попросил Министерство образования и профессиональной подготовки поручить учебным заведениям тесно координировать свои действия с сектором здравоохранения и местными властями, чтобы подготовить все необходимые условия для активного предотвращения и эффективного реагирования на стихийные бедствия, эпидемии и пищевые отравления, а также обеспечить надлежащие условия для учащихся интернатов и полуинтернатов.
Необходимо уделить внимание дальнейшему укреплению и эффективному внедрению цифровой трансформации в государственное управление образованием и подготовкой кадров; надзору, проверке и аудиту деятельности государственного управления в рамках полномочий и ответственности для обеспечения соответствия, эффективности и результативности, добавил он.