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Премьер-министр призывает ускорить расчистку участков под ключевые транспортные проекты

Премьер-министр Фам Минь Тьинь распорядился задействовать всю политическую систему для ускорения расчистки участков под ключевые транспортные проекты, чтобы они были завершены в срок.
  Скоростная автомагистраль Нячанг - Камлам. Фото: ВИA  
В официальной депеше, подписанной 28 мая, премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что единая и современная инфраструктура является одним из трех стратегических прорывов, а транспортная инфраструктура - важной опорой, которая создает новые пространства для развития и социально-экономических двигателей и помогает обеспечить оборону и безопасность. Поскольку Вьетнам планирует построить 3000 км скоростных автомагистралей к 2025 году и 5000 км к 2050 году, Министерство транспорта и населенные пункты по всей стране тщательно подготовились и завершили в этом году строительство скоростных автомагистралей Хоабинь - Мокчау, Заужай - Танфу, Танфу - Баолок, Баолок - Лиенкхцонг, Хошимин - Мокбай, Ниньбинь-Намдинь и других проектов.

Однако медленный прогресс в расчистке участков привел к задержке темпов реализации ряда проектов. Чтобы транспортные проекты были реализованы в срок, премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил Центральный комитет Отечественного фронта Вьетнама, Отдел ЦК КПВ по работе с народными массами и общественно-политические организации направить и объединить усилия с партийными комитетами и администрациями всех уровней, чтобы побудить жителей передать свои земли для освобождения мест под проекты. Секретарям партийных комитетов и председателям народных комитетов городов и провинций было предложено ускорить работы по расчистке участков для строительства скоростной автомагистрали Север-Юг-Восток на период 2021-2025 годов, двух кольцевых дорог и трех скоростных автомагистралей по оси Восток-Запад во втором квартале 2024 года.

Их призвали напрямую встречаться с местными жителями, чтобы своевременно рассматривать их законные жалобы и прошения, строить районы переселения и обеспечивать жизнь и производство переселенцев.

Премьер-министр поставил перед соответствующими городами и провинциями конкретные задачи, которые должны быть выполнены до 30 июня, и поручил вице-премьеру Чан Хонг Ха и правительственной канцелярии совместно с Министерством транспорта внимательно следить за выполнением депеш, а о всех возникающих вопросах, выходящих за рамки их полномочий, докладывать премьер-министру.

ВИА/ИЖВ

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