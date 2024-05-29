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Премьер-министр призывает ускорить расчистку участков под ключевые транспортные проекты
Однако медленный прогресс в расчистке участков привел к задержке темпов реализации ряда проектов. Чтобы транспортные проекты были реализованы в срок, премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил Центральный комитет Отечественного фронта Вьетнама, Отдел ЦК КПВ по работе с народными массами и общественно-политические организации направить и объединить усилия с партийными комитетами и администрациями всех уровней, чтобы побудить жителей передать свои земли для освобождения мест под проекты. Секретарям партийных комитетов и председателям народных комитетов городов и провинций было предложено ускорить работы по расчистке участков для строительства скоростной автомагистрали Север-Юг-Восток на период 2021-2025 годов, двух кольцевых дорог и трех скоростных автомагистралей по оси Восток-Запад во втором квартале 2024 года.
Их призвали напрямую встречаться с местными жителями, чтобы своевременно рассматривать их законные жалобы и прошения, строить районы переселения и обеспечивать жизнь и производство переселенцев.
Премьер-министр поставил перед соответствующими городами и провинциями конкретные задачи, которые должны быть выполнены до 30 июня, и поручил вице-премьеру Чан Хонг Ха и правительственной канцелярии совместно с Министерством транспорта внимательно следить за выполнением депеш, а о всех возникающих вопросах, выходящих за рамки их полномочий, докладывать премьер-министру.