Премьер-министр призывает ускорить вакцинацию на фоне рисков повторного всплеска COVID-19

Премьер-министр Фам Минь Тьинь приказал ускорить вакцинацию против COVID-19. Фото: ВИА

Премьер-министр Фам Минь Тьинь приказал ускорить вакцинацию против COVID-19 из-за возобновления пандемии в некоторых странах.

Он сделал запрос в официальной депеше, направленной в народные комитеты провинций и городов по всей стране, министерствам, ведомствам и правительственным учреждениям 25 июля.

На сегодняшний день во Вьетнаме было введено более 240 млн. доз вакцины с большим охватом первой и второй дозами, что в значительной степени помогло взять пандемию под контроль по всей стране.

Тем не менее, как отметили в депеше, многие населенные пункты и агентства ослабили бдительность, а власти в некоторых местах работали недостаточно радикально, из-за чего процесс вакцинации отставал от графика.

Между тем пандемия в мире остается сложной и непредсказуемой, а в ряде стран произошли новые волны заражений. Вьетнам продолжает регистрировать случаи новых подштаммов «Омикрон», BA.4 и BA.5, и сталкивается с риском новых вспышек.

Вакцинация является одной из самых эффективных мер борьбы с заболеванием, заявил премьер-министр.

Поставив задачи Министерству здравоохранения, другим министерствам и населенным пунктам, он потребовал развернуть вакцинопрофилактику, завершить вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет в августе, завершить введение третьей и четвертой доз лицам в возрасте 18 лет и старше в кратчайшие сроки, и возможно, ускорить третьи прививки для тех, кому 12-17 лет.

Вакцинация должна быть проведена заблаговременно для работников здравоохранения, органов общественной безопасности и вооруженных сил, учителей, а также для тех, кто работает в транспортном секторе, сфере основных услуг, туризме, торговых центрах, супермаркетах, рынках, предприятиях и промышленных парках.

В сообщении глава правительства также попросил больше информации о вакцинации, новых подштаммах «Омикрона» и руководствах по здравоохранению, а также более тщательном изучении, надзоре и продвижении деятельности по вакцинации.



