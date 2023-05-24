Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Премьер-министр призывает усилить меры по предотвращению лесных пожаров

Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал усилить меры по предотвращению лесных пожаров, поскольку аномальная жара опаляет многие населенные пункты по всей стране, увеличивая риск возникновения лесных пожаров
  Иллюстративное изображение. Фото: ВИА  
Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал усилить меры по предотвращению лесных пожаров, поскольку аномальная жара опаляет многие населенные пункты по всей стране, увеличивая риск возникновения лесных пожаров.

В депеше, подписанной 22 мая и разосланной руководителям соответствующих министерств, ведомств и населенных пунктов, премьер-министр отметил, что северные, центральные и юго-западные регионы переживают волны жары, которые в некоторых районах поднимают температуру выше 40 градусов по Цельсию.

Лесные пожары были зарегистрированы в таких населенных пунктах, как Хоабинь, Шонла, Дьенбьен, Лайчау, Куангнам и Ламдонг, что привело к большим потерям, говорится в депеше.

Чтобы предотвратить лесные пожары и уменьшить их ущерб, премьер-министр попросил председателей народных комитетов провинций и городов центрального подчинения взять на себя ответственность за работу в своих населенных пунктах.

Инспекции и надзор за предотвращением лесных пожаров и борьбой с ними должны быть усилены и рассматриваться как ключевая задача, сказал он, попросив их пересмотреть силы и оборудование и наметить планы предотвращения лесных пожаров и борьбы с ними.

Глава правительства подчеркнул, что соответствующие силы должны работать круглосуточно в сухой сезон и жаркие дни.

Он также подчеркнул необходимость для населенных пунктов повысить потенциал лесничих в области управления лесами, предотвращения пожаров и борьбы с ними, одновременно активизируя коммуникационную работу для повышения осведомленности общественности об этой проблеме.

Они должны внимательно следить за прогнозом погоды и предупреждениями о лесных пожарах, а также сообщать о пожарах в Департамент охраны лесов при Министерстве сельского хозяйства и развития сельских районов (MARD), сказал премьер-министр.

Перед MARD была поставлена задача провести инструктаж и организовать предотвращение лесных пожаров и борьбу с ними по всей стране, в то время как Министерства национальной обороны и общественной безопасности рассмотрят планы предотвращения лесных пожаров и борьбы с ними в населенных пунктах, где базируются их подразделения, и будут готовы мобилизовать силы и технику для тушения пожаров по запросу.

Министерство природных ресурсов будет работать над обеспечением качества прогноза погоды. Министерство планирования и инвестиций и Министерство финансов будут координировать с MARD в финансировании для работ.

Министерство информации и коммуникаций, вьетнамское телевидение, радио "Голос Вьетнама", Вьетнамское информационное агентство и другие агентства печати продолжат коммуникационную работу, говорится в сообщении.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Вьетнам высоко ценит свои отношения с ВОЗ

Вьетнам высоко ценит свои отношения с ВОЗ

23 мая вьетнамская делегация во главе с заместителем министра здравоохранения Нгуен Тхи Лиен Хыонг приняла участие в 76-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве, Швейцария.
ПОДРОБНЕЕ

Top