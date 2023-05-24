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Премьер-министр призывает усилить меры по предотвращению лесных пожаров
В депеше, подписанной 22 мая и разосланной руководителям соответствующих министерств, ведомств и населенных пунктов, премьер-министр отметил, что северные, центральные и юго-западные регионы переживают волны жары, которые в некоторых районах поднимают температуру выше 40 градусов по Цельсию.
Лесные пожары были зарегистрированы в таких населенных пунктах, как Хоабинь, Шонла, Дьенбьен, Лайчау, Куангнам и Ламдонг, что привело к большим потерям, говорится в депеше.
Чтобы предотвратить лесные пожары и уменьшить их ущерб, премьер-министр попросил председателей народных комитетов провинций и городов центрального подчинения взять на себя ответственность за работу в своих населенных пунктах.
Инспекции и надзор за предотвращением лесных пожаров и борьбой с ними должны быть усилены и рассматриваться как ключевая задача, сказал он, попросив их пересмотреть силы и оборудование и наметить планы предотвращения лесных пожаров и борьбы с ними.
Глава правительства подчеркнул, что соответствующие силы должны работать круглосуточно в сухой сезон и жаркие дни.
Он также подчеркнул необходимость для населенных пунктов повысить потенциал лесничих в области управления лесами, предотвращения пожаров и борьбы с ними, одновременно активизируя коммуникационную работу для повышения осведомленности общественности об этой проблеме.
Они должны внимательно следить за прогнозом погоды и предупреждениями о лесных пожарах, а также сообщать о пожарах в Департамент охраны лесов при Министерстве сельского хозяйства и развития сельских районов (MARD), сказал премьер-министр.
Перед MARD была поставлена задача провести инструктаж и организовать предотвращение лесных пожаров и борьбу с ними по всей стране, в то время как Министерства национальной обороны и общественной безопасности рассмотрят планы предотвращения лесных пожаров и борьбы с ними в населенных пунктах, где базируются их подразделения, и будут готовы мобилизовать силы и технику для тушения пожаров по запросу.
Министерство природных ресурсов будет работать над обеспечением качества прогноза погоды. Министерство планирования и инвестиций и Министерство финансов будут координировать с MARD в финансировании для работ.
Министерство информации и коммуникаций, вьетнамское телевидение, радио "Голос Вьетнама", Вьетнамское информационное агентство и другие агентства печати продолжат коммуникационную работу, говорится в сообщении.