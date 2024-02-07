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Премьер-министр призывает развивать логистическую связь для вьетнамской сельскохозяйственной продукции
Кроме того, в партнерстве с местными органами власти необходимо пересмотреть и дополнить зонирование центров логистических услуг, специально предназначенных для сельскохозяйственной продукции, а также координировать с Министерством промышленности и торговли (MIT) проведение учебных курсов по логистике, цепочкам поставок в целом и логистическим цепочкам сельскохозяйственной продукции в частности для государственных и местных управленческих чиновников, предприятий и кооперативов, работающих в сельскохозяйственном секторе.
MARD также поручено сотрудничать с MIT и Министерством иностранных дел для конкретизации содержания Совместного заявления Вьетнама и Китая и подписанных документов о сотрудничестве в области сельского хозяйства, открытия рынков сельскохозяйственной продукции, диверсификации традиционных каналов распределения через оптовые рынки, центры логистического обслуживания сельскохозяйственной продукции на пограничных пунктах, а также создания благоприятных условий для торговли сельскохозяйственной продукцией по официальным каналам через платформы электронной торговли.
MIT отвечает за разработку и представление национальной стратегии развития логистических услуг на период 2025-2035 годов с перспективой до 2045 года.
Ему поручено сотрудничать с Министерством сельского хозяйства в целях активизации деятельности по стимулированию торговли и оказания помощи компаниям в создании эффективных цепочек поставок сельскохозяйственной продукции, связанных с логистическими услугами, для выхода на мировые рынки.
Другие конкретные задачи также возложены на министерства планирования и инвестиций, финансов и транспорта, провинций и городов центрального подчинения, Вьетнамскую ассоциацию логистического бизнеса и сельскохозяйственные ассоциации.