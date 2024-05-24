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Премьер-министр призывает принять меры по ликвидации последствий смертельного пожара в Ханое

Премьер-министр Фам Минь Тьинь 24 мая подписал депешу с требованием принять срочные меры по ликвидации последствий смертельного пожара в аханойском районе Каужай, произошедшего рано утром того же дня.
  Заместитель председателя Национального собрания Чан Куанг Фыонг посетил жертву пожара в Транспортной больнице в Ханое 24 мая. Фото: ВИА  
Пожар вспыхнул в доме в переулке на улице Чуннгкинь в квартале Чунгхоа района Каужай около 0:46 утра 24 мая, в результате чего погибло и пострадало много людей.

От имени правительства премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил сочувствие и соболезнования семьям погибших и пострадавшим.

Он поручил заместителю премьер-министра Чан Хонг Ха прибыть на место происшествия, чтобы непосредственно руководить урегулированием инцидента.

Тем временем Народному комитету Ханоя было приказано посетить и оказать материальную и духовную помощь семьям жертв, тесно координировать свои действия с Министерством общественной безопасности (МОБ), чтобы направить силы на устранение последствий, быстро расследовать причины пожара, а также ответственность связанных с ним организаций и частных лиц, и строго разобраться с нарушениями (если таковые имеются) в соответствии с законом.

Руководителям МОБ, соответствующих министерств, секторов и агентств, а также народным комитетам на уровне провинций было поручено приступить к серьезному, радикальному, эффективному и предметному выполнению документов Национального собрания, Правительства и премьер-министра по предотвращению пожаров и борьбе с ними.

Они также должны пересмотреть правовые нормы и условия по предотвращению и борьбе с пожарами и доложить о результатах премьер-министру до 30 июля. Кроме того, необходимо незамедлительно разработать меры пожарной безопасности для сдаваемого в аренду жилья, строго разобраться с правонарушениями и активизировать работу по обучению людей навыкам пожарной безопасности и спасения, особенно в местах повышенного риска в предстоящий жаркий сезон, говорится в депеше.

ВИА/ИЖВ

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