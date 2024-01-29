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Премьер-министр призывает приложить большие усилия для завершения проекта линии электропередачи Куангчать-Фоной к середине 20
Выступая с речью, премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул необходимость обеспечения того, чтобы не было ситуации недостатка электроэнергии для производства, бизнеса и потребления.
Учитывая ситуацию дефицита электроэнергии в мае и июне 2023 года, правительство и премьер-министр придают особое внимание инвестированию в развитие электроэнергетики. Мы должны принять срочные меры, чтобы в 2024 году и в последующие годы не было дефицита электроэнергии.
Глава правительства подчеркнул, что это ключевой национальный проект, требующий участия соответствующих министерств, ведомств и населенных пунктов, через которые проходит линия. Это общая ответственность всей политической системы, мы должны успешно реализовать проект, чтобы обеспечивать достаточной электроэнергии для производства и бизнеса.
Премьер-министр потребовал, чтобы органы государственного управления и партийные комитеты руководили работой, местные органы власти организовывали ее реализацию, а общественно-политические организации, союзы и жители участвовали в этой работе.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь поручил соответствующим министерствам, ведомствам и населенным пунктам тесно координировать действия для решения возникающих проблем, укреплять координацию действий между инвесторами и местными властями, обновлять способы работы. Местные жители также должны участвовать в обсуждениях и работе, и мы должны ставить национальные интересы на первое место.