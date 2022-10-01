Премьер-министр призывает приложить больше усилий для достижения наилучших экономических результатов к 2022 году

Премьер-министр Фам Минь Тьинь провел онлайн-конференцию между правительством и местными органами власти, а также очередное заседание правительства в сентябре 2022 года. Фото: Зыонг Жанг/ВИА

Он сделал запрос, выступая на телеконференции правительства с 63 провинциями и городами и очередном сентябрьском правительственном заседании 1 октября.

Министерство планирования и инвестиций сообщило, что за первые девять месяцев года в большинстве социально-экономических аспектов наблюдались положительные признаки. Макроэкономика остается стабильной, инфляция находится под контролем, основные балансы обеспечены, а денежно-кредитная и налогово-бюджетная политика реализуется активно, гибко и эффективно.

Рост ВВП в годовом исчислении оценивается в 13,67% в третьем квартале и 8,83% в первые девять месяцев, что является самым быстрым темпом за девять месяцев в период с 2011 по 2022 год. Производственная и деловая активность сдерживала импульс. Политика правительства в области социально-экономического восстановления и развития доказала свою эффективность.

Индекс потребительских цен (ИПЦ) увеличился в годовом исчислении на 3,32% в третьем квартале и на 2,73% за девять месяцев, а базовая инфляция выросла на 1,88%.

В период с января по сентябрь сбор государственного бюджета достиг 94% от целевого показателя, что на 22% больше, чем годом ранее, общие социальные инвестиции превысили 2,1 квадриллиона донгов (почти 88 миллиардов долларов США), увеличившись на 12,5%, внешнеторговый оборот достиг 558,52 млрд долларов США, увеличившись на 15,1%, при положительном сальдо торгового баланса около 6,52 млрд долларов США. Согласно статистике, осуществленные прямые иностранные инвестиции выросли на 16,3% до 15,43 млрд долларов, что является самым высоким девятимесячным показателем за последние пять лет.

Министерство заявило, что культурным, социальным и экологическим вопросам, наряду с реагированием на стихийные бедствия и изменение климата, также уделяется должное внимание.

Премьер-министр сказал, что, несмотря на значительные, быстрые, сложные и непредсказуемые изменения глобальной ситуации, благодаря усилиям всей политической системы, населения и бизнеса Вьетнаму удалось добиться социально-экономических результатов. Международные организации также дали положительную оценку социально-экономической ситуации в стране и дали оптимистичные прогнозы экономического роста, который, как ожидается, будет одним из самых высоких в Юго-Восточной Азии в 2022 и 2023 годах.

Однако он также указал на скрытые риски для макроэкономической стабильности и контроля над инфляцией, вялую реализацию национальных целевых программ и освоение государственных инвестиций, высокие затраты на производство и хозяйственную деятельность, нехватку лекарств и предметов медицинского назначения в некоторых больницах и населенных пунктах, сложную ситуацию с COVID-19 и медленную вакцинацию, трудности, с которыми сталкиваются определенные группы людей, особенно в отдаленных районах и районах проживания этнических меньшинств, и ущербы, причиняемые стихийными бедствиями.

Премьер-министр подчеркнул необходимость «спринта» к «финишу», требуя от Правительства, отраслей и органов власти всех уровней большей решимости и усилий для выполнения поставленных Партией, Национальным собранием и правительством задач.

Он приказал ускорить вакцинацию против COVID-19 и решить проблему нехватки лекарств и предметов медицинского назначения.

Он попросил настойчивости в достижении цели поддержания макроэкономической ситуации, контроля над инфляцией, стимулирования роста и поддержания основных экономических балансов. Кроме того, необходимо ужесточить управление ценами на товары и услуги первой необходимости, внимательно следить за региональной и международной ситуацией, усиливая анализ и прогнозирование для принятия своевременных и адекватных мер.

Глава Правительства подчеркнул необходимость дальнейшего совершенствования нормативно-правовой базы, наращивания борьбы с коррупцией и негативными явлениями, подготовки качественных кадров, поощрения научно-технического применения, инноваций, цифровой трансформации, развития «зеленой» экономики и энергетического перехода, который, по его словам, создаст основу для повышения производительности, качества, эффективности, конкурентоспособности и устойчивого развития экономики.

Он также поручил министерствам, секторам и дипломатии уделять должное внимание культурным, социальным и экологическим вопросам, реагированию на стихийные бедствия и изменение климата, защите страны и безопасности, а также коммуникациям, чтобы способствовать консенсусу в обществе и опровергать враждебные точки зрения.



