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Премьер-министр призывает к укреплению ориентированных на результат связей между Вьетнамом и Нидерландами
Он попросил обе стороны продолжать эффективное внедрение механизмов двустороннего сотрудничества, укрепляя при этом ориентированное на результат сотрудничество в рамках стратегического партнерства по адаптации к изменению климата и управлению водными ресурсами, а также стратегического партнерства по устойчивому сельскому хозяйству и продовольственной безопасности - основ всестороннего партнерства стран.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь также надеялся, что Нидерланды продолжат поддерживать Вьетнам в адаптации к изменению климата, развитии зеленого и устойчивого сельского хозяйства, защите биоразнообразия и развитии морских портов, зеленой экономики и туризма в дельте Меконга.
Он отметил, что Нидерланды остаются крупнейшим инвестором и вторым по величине торговым партнером Вьетнама в ЕС, призывая к созданию оптимальных условий для выхода на рынки Нидерландов и Европы товаров, производимых Вьетнамом, таких как сельскохозяйственная продукция, продукты рыболовства и электронные устройства.
Он также выразил надежду, что парламент Нидерландов ратифицирует Соглашение о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом в ближайшее время, чтобы придать импульс и открыть новые возможности для инвестиционного партнерства, диверсификации цепочки поставок и сотрудничества в области перехода к «зеленой» экономике, цифровой трансформации и развитие экономики замкнутого цикла.
Со своей стороны, Шрайнемахер, находящаяся сейчас с официальным визитом во Вьетнаме и участвующая в Форуме и выставке зеленой экономики (GEFE) 2022, заявила, что ее страна придает большое значение всестороннему партнерству с Вьетнамом и что она будет продолжать поддерживать дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества во всех сферах, особенно в приоритетных областях адаптации к изменению климата, управления водными ресурсами, охраны окружающей среды, устойчивого сельского хозяйства, логистических услуг и возобновляемых источников энергии.
Министр также высоко оценила положение Вьетнама в регионе и преимущества с точки зрения рабочей силы, которые облегчили партнерские отношения между предприятиями стран, чтобы в полной мере использовать Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA).
По этому случаю премьер-министр Фам Минь Тьинь поблагодарил правительство Нидерландов за пожертвование вакцин и предметов медицинского назначения, помогая Вьетнаму преодолеть пандемию COVID-19.