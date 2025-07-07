Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Премьер-министр призывает к углублению партнерства Вьетнама и ВОЗ в деле охраны здоровья населения планеты

6 июля (по местному времени), премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданом Гебрейесусом в Рио-де-Жанейро, подчеркнув твердую приверженность Вьетнама сотрудничеству со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в целях защиты здоровья населения.
  Премьер-министр Фам Минь Чинь (R) встречается с генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданом Гебрейесусом в Рио-де-Жанейро 6 июля 2025 года. Фото: ВИA  
Премьер-министр Фам Минь Тьинь поблагодарил ВОЗ за эффективную поддержку, которая в значительной степени способствовала успеху Вьетнама в сдерживании пандемии COVID-19 и быстрому восстановлению.

Вьетнам вкладывает усилия в развитие системы здравоохранения на низовом уровне и уделяет больше внимания профилактике заболеваний, отметил он, подтвердив, что всегда внимательно следит за глобальными проблемами здравоохранения и часто обращается к рекомендациям ВОЗ и других международных организаций.

Премьер-министр призвал ВОЗ продолжать играть ведущую роль в отслеживании глобальных угроз здоровью, выпуске своевременных предупреждений и развитии международного сотрудничества в области здравоохранения. Он также предложил организации направить экспертов для оказания поддержки Вьетнаму в совершенствовании политики в области здравоохранения, укреплении системы здравоохранения на низовом уровне, улучшении экологических и жизненных условий для обеспечения устойчивого развития здравоохранения.

Генеральный директор Тедрос Аданом Гебрейесус приветствовал предложения премьер-министра и высоко оценил активные меры и политику Вьетнама в области противодействия эпидемиям, расширения здравоохранения и усилий по обеспечению всеобщего охвата населения услугами здравоохранения. Он подтвердил готовность ВОЗ оказать помощь и предоставить техническую экспертизу в случае необходимости.

Стороны договорились укреплять сотрудничество между Вьетнамом и ВОЗ в более широких рамках глобальных усилий по охране здоровья населения и эффективному противодействию будущим вспышкам заболеваний.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр Вьетнама встретился с ведущим кубинским лидером в кулуарах саммита БРИКС

Премьер-министр Вьетнама встретился с ведущим кубинским лидером в кулуарах саммита БРИКС

6 июля (по местному времени), в рамках расширенного саммита БРИКС, премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь встретился с первым секретарем ЦК Коммунистической партии Кубы и президентом Кубы Мигелем Диасом Канелем в Рио-де-Жанейро, Бразилия.
ПОДРОБНЕЕ

Top