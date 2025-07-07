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Премьер-министр призывает к углублению партнерства Вьетнама и ВОЗ в деле охраны здоровья населения планеты
Вьетнам вкладывает усилия в развитие системы здравоохранения на низовом уровне и уделяет больше внимания профилактике заболеваний, отметил он, подтвердив, что всегда внимательно следит за глобальными проблемами здравоохранения и часто обращается к рекомендациям ВОЗ и других международных организаций.
Премьер-министр призвал ВОЗ продолжать играть ведущую роль в отслеживании глобальных угроз здоровью, выпуске своевременных предупреждений и развитии международного сотрудничества в области здравоохранения. Он также предложил организации направить экспертов для оказания поддержки Вьетнаму в совершенствовании политики в области здравоохранения, укреплении системы здравоохранения на низовом уровне, улучшении экологических и жизненных условий для обеспечения устойчивого развития здравоохранения.
Генеральный директор Тедрос Аданом Гебрейесус приветствовал предложения премьер-министра и высоко оценил активные меры и политику Вьетнама в области противодействия эпидемиям, расширения здравоохранения и усилий по обеспечению всеобщего охвата населения услугами здравоохранения. Он подтвердил готовность ВОЗ оказать помощь и предоставить техническую экспертизу в случае необходимости.
Стороны договорились укреплять сотрудничество между Вьетнамом и ВОЗ в более широких рамках глобальных усилий по охране здоровья населения и эффективному противодействию будущим вспышкам заболеваний.