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НОВОСТИ

Премьер-министр призывает к скорейшему возобновлению работы после праздника Тэт

Премьер-министр Фам Минь Тьинь подписал и обнародовал Директиву №06/CT-TTg о решительном выполнении ключевых задач после Тэта – Нового года по лунному календарю.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь в общине Дыктьинь в уезде Камжанг северной провинции Хайзыонг 15 февраля. Фото: ВИA  
В директиве премьер-министр потребовал, чтобы соответствующие министерства, ведомства, местности, коллективы и отдельные лица в соответствии с возложенными на них функциями, задачами и полномочиями после Тэта немедленно сосредоточились на выполнении своих задач, не позволяли задержкам влиять на производственную, деловую и социально-экономическую деятельность, особенно на работы, которые еще не были решены из-за праздников.

Необходимо продолжать срочно, серьезно, синхронно и эффективно реализовывать задачи и решения, поставленные правительством и премьер-министром, особенно в Резолюциях правительства №01/NQ-CP и №02/NQ-CP от 5 января 2024 года, Резолюции №20/NQ-CP от 5 февраля 2024 года об очередном заседании правительства в январе 2024 года.

Нужно сосредоточиться на развитии производства и бизнеса, создании рабочих мест и средств к существованию для людей, эффективном осуществлении работы в области социального обеспечения в комплексном, многоуровневом, современном, инклюзивном и устойчивом направлении.

В частности, мы должны сосредоточить внимание на немедленной реализации многих ключевых задач, таких как пересмотр и определение ключевых задач на каждый месяц и каждый квартал, тщательный анализ мировой и внутренней ситуации, чтобы оперативно консультировать правительство и премьер-министра, совершенствование институтов, механизмов и политики с целью привлечения ресурсов для развития страны, решительное устранение трудностей и препятствий для людей и предприятий, содействие мощному развитию производственной и предпринимательской деятельности во всех сферах...

ИЖВ/ВИА

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