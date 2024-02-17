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Премьер-министр призывает к скорейшему возобновлению работы после праздника Тэт
Необходимо продолжать срочно, серьезно, синхронно и эффективно реализовывать задачи и решения, поставленные правительством и премьер-министром, особенно в Резолюциях правительства №01/NQ-CP и №02/NQ-CP от 5 января 2024 года, Резолюции №20/NQ-CP от 5 февраля 2024 года об очередном заседании правительства в январе 2024 года.
Нужно сосредоточиться на развитии производства и бизнеса, создании рабочих мест и средств к существованию для людей, эффективном осуществлении работы в области социального обеспечения в комплексном, многоуровневом, современном, инклюзивном и устойчивом направлении.
В частности, мы должны сосредоточить внимание на немедленной реализации многих ключевых задач, таких как пересмотр и определение ключевых задач на каждый месяц и каждый квартал, тщательный анализ мировой и внутренней ситуации, чтобы оперативно консультировать правительство и премьер-министра, совершенствование институтов, механизмов и политики с целью привлечения ресурсов для развития страны, решительное устранение трудностей и препятствий для людей и предприятий, содействие мощному развитию производственной и предпринимательской деятельности во всех сферах...