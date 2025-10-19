НОВОСТИ
Премьер-министр призывает к сбалансированному контролю ради здоровья граждан
На совещании участники указали на слишком строгие или дублирующие стандарты между министерствами и ведомствами, сложные процедуры и ряд норм, не соответствующих практике. Было предложено сократить ненужные положения, упростить процедуры, чётко разграничить полномочия, гибко применять механизм предварительного и последующего контроля, а также признавать авторитетные международные стандарты.
Премьер-министр поручил министерствам и ведомствам учесть предложения, провести ревизию и внести изменения в законодательство для обеспечения его согласованности и единства. Министерство науки и технологий назначено ответственным за разработку правительственной резолюции и постановления, направленных на реализацию Закона о стандартах и технических регламентах и Закона о качестве продукции и товаров. Государственное управление будет постепенно переходить от предварительного к последующему контролю, с акцентом на группы продукции со средним и высоким уровнем риска; одновременно будет активно продвигаться цифровая трансформация, открытость информации и сокращение издержек соблюдения для бизнеса.
Министерства и ведомства должны пересмотреть все 824 технических регламента, классифицировать риски, скорректировать или отменить необоснованные положения. Премьер-министр потребовал, чтобы стандарты разрабатывались заблаговременно, позволяя предприятиям планировать производство, но при этом строго контролировать сферы, связанные со здоровьем и жизнью населения.
Глава Правительства подчеркнул необходимость создания национальной базы данных о сертификации и стандартизации, активного продвижения децентрализации и делегирования полномочий с обязательным контролем и надзором, а также строгого наказания нарушителей, особенно в области пищевой безопасности и лекарственных средств.
Правительство подтвердило свою приверженность содействию, созданию благоприятной, стабильной и прозрачной инвестиционно-деловой среды, способствующей быстрому и устойчивому развитию страны, и призвало предприятия продолжать участвовать в совершенствовании институтов и политики во благо народа.