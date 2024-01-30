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Премьер-министр призывает к решительным действиям по обеспечению безопасности дорожного движения во время Tэt

Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал к решительным действиям по обеспечению порядка и безопасности дорожного движения во время празднования лунного Нового года (Тэт) и весенних фестивалей, поскольку прогнозируется интенсивное передвижение транспорта. В депеше, направленной 29 января соответствующим министерствам, ведомствам и населенным пунктам, глава правительства обратил особое внимание на работу по обеспечению соблюдения правил дорожного движения.

В частности, министру транспорта было предложено поручить Департаменту дорог Вьетнама тщательно контролировать транспортные средства с помощью системы мониторинга и оперативно устранять нарушения.

Министерство транспорта поручит своим подразделениям, департаментам и компаниям обеспечить качество и безопасность услуг по перевозке пассажиров и грузов, уделяя больше внимания международным аэропортам Таншоннят и Нойбай.

Транспортные департаменты и подрядчики должны обеспечить безопасность инфраструктурных проектов, сказал премьер-министр, призвав к бесперебойной работе системы безостановочного взимания платы за проезд.

Модернизация и обслуживание основных транспортных магистралей должны быть завершены за неделю до наступления Тэта, а также разработаны планы по регулированию движения на основных маршрутах, ведущих к центрам Ханоя и Хошимина, а также к железнодорожным станциям, аэропортам, пристаням и местам проведения фестивалей.

Министерству информации и коммуникаций было поручено проинструктировать пресс-службы о необходимости усилить информирование о порядке и безопасности дорожного движения во время Тэта и весенних фестивалей.

Лидер страны также попросил сектор здравоохранения мобилизовать людские ресурсы, оборудование и медикаменты на случай дорожно-транспортных происшествий.

Во время семидневных каникул, начиная с 8 февраля, министерства, ведомства и местные органы власти будут представлять отчеты о порядке и безопасности дорожного движения в Национальный комитет по безопасности дорожного движения, который представит их премьер-министру .

ВИА/ИЖВ

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