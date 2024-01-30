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Премьер-министр призывает к решительным действиям по обеспечению безопасности дорожного движения во время Tэt
В частности, министру транспорта было предложено поручить Департаменту дорог Вьетнама тщательно контролировать транспортные средства с помощью системы мониторинга и оперативно устранять нарушения.
Министерство транспорта поручит своим подразделениям, департаментам и компаниям обеспечить качество и безопасность услуг по перевозке пассажиров и грузов, уделяя больше внимания международным аэропортам Таншоннят и Нойбай.
Транспортные департаменты и подрядчики должны обеспечить безопасность инфраструктурных проектов, сказал премьер-министр, призвав к бесперебойной работе системы безостановочного взимания платы за проезд.
Модернизация и обслуживание основных транспортных магистралей должны быть завершены за неделю до наступления Тэта, а также разработаны планы по регулированию движения на основных маршрутах, ведущих к центрам Ханоя и Хошимина, а также к железнодорожным станциям, аэропортам, пристаням и местам проведения фестивалей.
Министерству информации и коммуникаций было поручено проинструктировать пресс-службы о необходимости усилить информирование о порядке и безопасности дорожного движения во время Тэта и весенних фестивалей.
Лидер страны также попросил сектор здравоохранения мобилизовать людские ресурсы, оборудование и медикаменты на случай дорожно-транспортных происшествий.
Во время семидневных каникул, начиная с 8 февраля, министерства, ведомства и местные органы власти будут представлять отчеты о порядке и безопасности дорожного движения в Национальный комитет по безопасности дорожного движения, который представит их премьер-министру .