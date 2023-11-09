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НОВОСТИ

Премьер-министр призывает к принятию решений, направленных на достижение 5% роста в 2023 году

Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул необходимость упорядочения административных процедур для устранения препятствий для предпринимательской деятельности, что позволит решить проблемы, высвободить ресурсы для развития и стимулировать экономический рост.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на заседании. Фото: ВИA  
В своем выступлении на сессии вопросов и ответов в рамках проходящего 8 ноября 6-го заседания Национального собрания 15-го созыва премьер-министр призвал министерства, отрасли и населенные пункты содействовать развитию факторов роста и проводить политику поддержки бизнеса, в частности, фискальную и денежно-кредитную политику.

Также необходимо ускорить выделение государственных инвестиций и привлечь инвестиции из частных и зарубежных источников, обеспечить стабильность цен и рынков, особенно на товары первой необходимости, и расширить экспортные рынки. По его словам, также необходимо диверсифицировать продукцию и цепочки поставок, а также развивать перерабатывающую и обрабатывающую промышленность.

По словам премьер-министра Фам Минь Тьиня, в октябре экономическая и социальная ситуация продолжала демонстрировать позитивные тенденции и достигались значительные результаты в различных секторах.

Он подчеркнул, что необходимо приложить максимальные усилия для достижения темпов роста ВВП более 5% в 2023 году, что даст импульс для реализации целей социально-экономического развития в 2024 году.

Необходимо также уделить внимание обеспечению национальной энергетической безопасности, приоритетному выделению ресурсов на качественную подготовку кадров, решению проблемы нехватки лекарств и медицинских препаратов, повышению производительности общественного труда.

Отвечая на вопросы депутатов НС о плане реформы заработной платы, премьер-министр заявил, что это вызывает озабоченность как Партии, так и Государства.

Реформа оплаты труда будет осуществляться во всех отраслях, включая государственную и негосударственную сферы, а также предприятия, сказал он.

ИЖВ/ВИА

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