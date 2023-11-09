Премьер-министр призывает к принятию решений, направленных на достижение 5% роста в 2023 году

Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на заседании. Фото: ВИA

В своем выступлении на сессии вопросов и ответов в рамках проходящего 8 ноября 6-го заседания Национального собрания 15-го созыва премьер-министр призвал министерства, отрасли и населенные пункты содействовать развитию факторов роста и проводить политику поддержки бизнеса, в частности, фискальную и денежно-кредитную политику.