НОВОСТИ
Премьер-министр призывает к оперативным действиям для содействия работе общинного административного аппарата
По данным Министерства внутренних дел, к настоящему времени местные органы завершили реструктуризацию народных советов и народных комитетов провинциального и общинного уровней, создав 465 специализированных подразделений при 34 провинциальных народных комитетах и 9 916 офисов при 3 321 общинном комитете.
В 32 регионах созданы центры обслуживания населения, которые с 1 июля по 19 августа обработали 4,4 миллиона досье, почти 75% из которых были поданы в онлайн-форме.
По состоянию на 21 августа 2025 года, на основе 30 правительственных декретов о децентрализации и делегировании полномочий, министерства и ведомства издали 66 циркуляров с уточнением и разъяснением функций государственного управления в рамках двухуровневой модели местной администрации.
По состоянию на 19 августа общее количество лиц, получивших решение об увольнении, составило более 94 тысяч человек, из них свыше 50 000 уже получили компенсационные выплаты.
Министерство финансов сообщило о 16 124 избыточных объектах имущества, требующих урегулирования, включая 6 704, возникших в ходе реструктуризации.
Премьер-министр Тьинь отметил, что реформы получили широкую поддержку под руководством Генерального секретаря партии То Лама и Политбюро. По его словам, модель доказала свою стабильность и эффективность в устранении препятствий и удовлетворении ожиданий общества.
Он признал, что трудности неизбежны, и поручил органам всех уровней оперативно решать возникающие вопросы, особенно на общинном уровне.
Правовая база должна быть дополнительно усовершенствована, кадровый состав скорректирован в соответствии с реальными потребностями, а все компенсационные и пенсионные выплаты завершены не позднее 30 августа. Имущество необходимо использовать эффективно, избегая расточительства, но и не допуская дефицита, подчеркнул он.
Он призвал министерства усилить финансовую и бюджетную поддержку, инвестировать в ИТ и цифровую инфраструктуру, а также создать механизмы мобилизации ресурсов. Все системы должны быть унифицированными, точными, безопасными и совместимыми, при этом должны быть разработаны инструменты для оценки деятельности органов управления. 17 министерств и ведомств, отвечающих за административные процедуры, должны обеспечить полную взаимосвязь, указал премьер.
Он поручил вице-премьерам, министрам, руководителям органов и регионов активно решать вопросы в пределах своей компетенции и своевременно докладывать о тех, что выходят за её рамки. Необходимо усилить подготовку и консультирование, чтобы помочь низовым кадрам быстро адаптироваться к новым задачам.
Премьер-министр также подчеркнул роль СМИ в распространении политики, популяризации эффективных моделей и инноваций, а также в выявлении проблем и предложении решений. Он призвал к усилению контроля, своевременному поощрению лучших подразделений и строгому наказанию тех, кто намеренно препятствует прогрессу.
В завершение он распорядился подготовить предстоящую национальную конференцию по итогам движения за ликвидацию ветхого жилья, которая состоится 26 августа, а также выставку, посвящённую 80-летнему пути страны к независимости, свободе и счастью, открывающуюся 28 августа.