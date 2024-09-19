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НОВОСТИ

Премьер-министр призывает к немедленным действиям, поскольку тропическая депрессия угрожает центральному Вьетнаму

Премьер-министр Фам Минь Тьинь издал срочную директиву, призывающую власти принять меры против тропической депрессии, которая быстро усиливается и движется к центральному Вьетнаму, создавая значительный риск сильных дождей и сильных наводнений.

 

В директиве, направленной властям 10-и центральных провинций и городов от Тханьхоа до Биньдиня, а также соответствующим министерствам, подчеркивается надвигающаяся угроза. По состоянию на 10 часов вечера 18 сентября шторм находился в 320 км к востоку от Дананга, его максимальная сила ветра достигала 7-ми баллов, а порывы - 9-и.

С полуночи до 6 часов вечера 18 сентября регион уже был охвачен проливными дождями, в некоторых районах выпало более 250 мм осадков.

Национальный центр гидрометеорологических прогнозов предупредил о сильном ветре и высоких волнах на побережье от Хатиня до Куангнама с начала 19 сентября, при этом скорость ветра может достигать 6-7 баллов. Ожидается, что сильные дожди обрушатся на регион от Тханьхоа до Биньдинь, что усилит риск наводнений.

Премьер-министр призвал руководителей вышеуказанных населенных пунктов бдительно следить за ситуацией и принять срочные меры по защите судов, морской деятельности и жизни людей. Необходимо активировать планы реагирования, чтобы смягчить последствия штормов, наводнений, оползней и селей. Необходимо эффективно управлять гидроэлектростанциями и ирригационными водохранилищами, чтобы облегчить наводнения ниже по течению и предотвратить последующие наводнения.

«Необходимо приложить все необходимые усилия для того, чтобы никто не остался голодным, холодным, без крова или чистой воды», - подчеркнул он, отдав распоряжение о быстром восстановлении после стихийного бедствия для восстановления нормальной жизни и возобновления производственной и деловой деятельности.

Конкретные задачи были также поставлены перед соответствующими министрами и средствами массовой информации для обеспечения бесперебойной реализации планов реагирования.
В период с 19 по 20 сентября в северо-центральных и центральных районах ожидаются осадки до 100-300 мм.

ВИА/ИЖВ

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