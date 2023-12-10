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Премьер-министр призывает Камау полностью использовать потенциал для устойчивого развития

Камау должен удвоить усилия для максимального использования своего потенциала и силы, а также способствовать развитию ресурсов и духа самодостаточности для своего местного развития.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь принимает участие в церемонии объявления генерального плана Камау на период 2021-30 гг. Фото: ВИA  
Камау должен удвоить усилия для максимального использования своего потенциала и силы, а также способствовать развитию ресурсов и духа самодостаточности для своего местного развития, заявил премьер-министр Фам Минь Тьинь на церемонии объявления генерального плана самой южной провинции на период 2021-30 гг. с видением до 2050 г. и мероприятия по привлечению инвестиций 9 декабря.

Упомянув о ключевых направлениях политики партии и государства в области социально-экономического развития и международной интеграции, премьер-министр призвал Камау сосредоточиться на использовании своего бренда "Мыс Камау", самой южной точки страны, способствуя тем самым развитию туризма, и в полной мере использовать свои преимущества для развития возобновляемых источников энергии и морских портов.

В то же время Камау должен способствовать применению науки и технологии в области аквакультуры и переработки морепродуктов, стремясь стать центром в этой области.

Следует также уделить внимание созданию прорывов в транспортной инфраструктуре, особенно в дорожном, внутреннем водном, авиационном и морском транспорте, сказал он, призвав провинцию построить взлетно-посадочные полосы, чтобы большие самолеты могли приземляться в аэропорту Камау.

Премьер-министр также попросил местные власти сосредоточиться на повышении качества человеческих ресурсов, увеличении инвестиций в образование и обучение, активизации применения науки и технологий и развитии экосистемы креативных стартапов, разработке соответствующих механизмов и политики, ускорении административной реформы и улучшении инвестиционного климата для бизнеса, повышении конкурентоспособности, оперативном устранении трудностей и создании благоприятных условий для бизнеса.

Он обратился к предприятиям, получившим свидетельства о регистрации инвестиций и получившим принципиальное одобрение, с просьбой срочно завершить процедуры и в ближайшее время ввести свои проекты в эксплуатацию.

Секретарь провинциального партийного комитета Нгуен Тьен Кхай рассказал о потенциале, сильных сторонах, возможностях и инвестиционных проектах провинции.

Он отметил, что генеральный план провинции на период 2021-30 годов с видением до 2050 года, утвержденный премьер-министром 16 ноября 2023 года, является важной основой для формирования политики, планирования инвестиций и создания мотивации для производства, деловой активности и социального обеспечения в регионе.

Он призвал отечественных и иностранных инвесторов, а также международные организации изучить инвестиционные возможности в регионе в ближайшее время, заявив, что власти провинции обязуются сделать все возможное для поддержки и сопровождения бизнеса и инвесторов.

За последние годы Камау добился значительных успехов в социально-экономическом развитии. В 2023 году ВРВП провинции составит более 45,4 трлн донгов (более 1,87 млрд. долл. США), увеличившись на 7,83% по сравнению с предыдущим годом, что превышает установленный план. ВРВП на душу населения оценивается почти в 70 миллионов донгов, а социальный инвестиционный капитал провинции - в 24 триллиона донгов.

ИЖВ/ВИА

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