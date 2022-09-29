Премьер-министр призвал Warburg Pincus увеличить инвестиции во Вьетнам

На приеме. Фото: ВИА

Премьер-министр Фам Минь Тьинь 28 сентября предложил находящемуся в США глобальному инвестору Warburg Pincus продолжить эффективную координацию с вьетнамскими агентствами для увеличения долгосрочных и устойчивых инвестиций в страну Юго-Восточной Азии.

На приеме в честь Чарльза Кэя, генерального директора компании Warburg Pincus, которая с 2013 года инвестировала 2 млрд. долл. США во вьетнамские фирмы, Тьинь высоко оценил сотрудничество между Warburg Pincus и местными партнерами.

Что касается отношений между Вьетнамом и США, премьер-министр сказал, что их двусторонний товарооборот достиг почти 87 млрд. долл. США за первые 8 месяцев этого года, что примерно на 20% больше, чем в прошлом году.

США остаются крупнейшим покупателем Вьетнама, в то время как Вьетнам является 9-м крупнейшим торговым партнером США в мире и крупнейшим в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

По его словам, по состоянию на сентябрь 2022 года США занимали 11-е место из 139 стран и территорий, инвестирующих во Вьетнам, отметив, что Вьетнам был магнитом для американских технологических гигантов, таких как Apple, Dell и Intel.

Тьинь предложил компании Warburg Pincus с ее всемирной сетью клиентов продолжать работать в качестве моста, помогающего инвесторам из США и других зарубежных стран получить доступ во Вьетнам.

Warburg Pincus должна расширить инвестиции в новые области, особенно в возобновляемые источники энергии, продолжил он, призвав инвестора предоставить консультации по вопросам политики для Вьетнама.

Правительство Вьетнама и дальше будет улучшать внутренний инвестиционный климат и поддерживать иностранных инвесторов в стране, пообещал Тьинь.

Со своей стороны, Кэй высоко оценил усилия и успехи Вьетнама в сдерживании распространения COVID-19 и национальном развитии, а также его макроэкономическую стабильность с учетом глобальной неопределенности и развитие инфраструктуры, особенно мягкой инфраструктуры.

Он отметил, что Вьетнам становится все более привлекательным и важным местом для инвестиций для американских фирм и одним из пяти наиболее важных направлений для инвестиций Warburg Pincus.

Сообщая ведущему о недавних операциях Warburg Pincus, Кэй пообещал инвестировать во Вьетнам на долгосрочную перспективу и выразил желание увеличить инвестиции в страну, особенно в возобновляемые источники энергии в промышленных парках и консультации по вопросам политики.

Он также озвучил ряд предложений по инвестиционным проектам во Вьетнаме.

Премьер-министр Тьинь добавил, что ряд юридических документов, касающихся предложений, соблюдается, изменяется и дополняется, чтобы соответствовать международным обязательствам и реальности во Вьетнаме.



