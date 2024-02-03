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Премьер-министр призвал устранить ненужные, неясные, неосуществимых и неподходящие условия ведения бизнеса
Говоря о достижениях 2023 года, он отметил выпуск важных документов, механизмов и политик, в частности, Закона об идентификации граждан, пересмотренного Закона об электронных сделках и Закона о бизнесе в сфере недвижимости, а также специальных политик развития для регионов и секторов.
Он отметил, что министерства и ведомства сократили и упростили 628 правил ведения бизнеса, а 100% местных органов власти завершили реорганизацию своих ведомств. Реформе государственных финансов было уделено должное внимание, в результате чего доходы государственного бюджета увеличились на 8,12% по сравнению с прогнозами, несмотря на налоговые льготы, сокращения, продления и освобождения от налогов на общую сумму почти 194 трлн донгов (8 млрд долларов США). Кроме того, благодаря усилиям по сокращению расходов и увеличению доходов было зарезервировано 560 триллионов донгов, что обеспечило финансирование реформы заработной платы в 2024-2026 годах.
Премьер-министр подчеркнул важность реформ в шести областях, в которых институциональная реформа должна быть сосредоточена на устранении правовых препятствий для производства и торговли, в то время как административная реформа должна отдавать приоритет упрощению процедур, децентрализации власти. Создание упорядоченного и эффективного аппарата должно быть в центре реформы государственного административного аппарата, а реформа государственных дел должна быть сосредоточена на укреплении административной дисциплины и этики государственных служащих.
Что касается государственных финансов, то усилия по реформированию должны быть направлены на увеличение доходов и сокращение регулярных расходов, чтобы направить больше средств на инвестиции в развитие, а также на борьбу с коррупцией и негативными явлениями. В сфере развития электронного правительства лидер призвал продвигать цифровое правительство, цифровое гражданство и цифровое общество.
Он потребовал от министерств, ведомств и местных властей в приоритетном порядке направить ресурсы на совершенствование нормативно-правовой базы, повышение эффективности правоприменения и устранение узких мест в механизмах и политике поддержки производства и торговли.
Премьер-министр подчеркнул необходимость устранения ненужных, неосуществимых, неясных, неопределенных и неподходящих условий ведения бизнеса.
Поскольку руководящий комитет готовится представить свой план действий на 2024 год в этом месяце, он поручил всем его членам оперативно выполнять задачи и находить решения, тем самым внося значительный вклад в реализацию целей социально-экономического развития на 2024 год и последующие годы.