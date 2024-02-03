Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Премьер-министр призвал устранить ненужные, неясные, неосуществимых и неподходящие условия ведения бизнеса

Премьер-министр Фам Минь Тьинь председательствовал на седьмом заседании правительственного руководящего комитета по административной реформе в Ханое 2 февраля, на котором была дана оценка работе комитета в 2023 году и намечены задачи на этот год.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь председательствует на седьмом заседании Руководящего комитета правительства по административной реформе в Ханое 2 февраля. Фото: ВИA
Премьер-министр Фам Минь Тьинь, который также является главой руководящего комитета, подчеркнул, что партия и государство рассматривают ускорение административной реформы как важнейший шаг на пути к созданию социалистического правового государства, которое будет служить своим гражданам с максимальным профессионализмом, действенностью и результативностью.

Говоря о достижениях 2023 года, он отметил выпуск важных документов, механизмов и политик, в частности, Закона об идентификации граждан, пересмотренного Закона об электронных сделках и Закона о бизнесе в сфере недвижимости, а также специальных политик развития для регионов и секторов.

Он отметил, что министерства и ведомства сократили и упростили 628 правил ведения бизнеса, а 100% местных органов власти завершили реорганизацию своих ведомств. Реформе государственных финансов было уделено должное внимание, в результате чего доходы государственного бюджета увеличились на 8,12% по сравнению с прогнозами, несмотря на налоговые льготы, сокращения, продления и освобождения от налогов на общую сумму почти 194 трлн донгов (8 млрд долларов США). Кроме того, благодаря усилиям по сокращению расходов и увеличению доходов было зарезервировано 560 триллионов донгов, что обеспечило финансирование реформы заработной платы в 2024-2026 годах.

Премьер-министр подчеркнул важность реформ в шести областях, в которых институциональная реформа должна быть сосредоточена на устранении правовых препятствий для производства и торговли, в то время как административная реформа должна отдавать приоритет упрощению процедур, децентрализации власти. Создание упорядоченного и эффективного аппарата должно быть в центре реформы государственного административного аппарата, а реформа государственных дел должна быть сосредоточена на укреплении административной дисциплины и этики государственных служащих.

Что касается государственных финансов, то усилия по реформированию должны быть направлены на увеличение доходов и сокращение регулярных расходов, чтобы направить больше средств на инвестиции в развитие, а также на борьбу с коррупцией и негативными явлениями. В сфере развития электронного правительства лидер призвал продвигать цифровое правительство, цифровое гражданство и цифровое общество.

Он потребовал от министерств, ведомств и местных властей в приоритетном порядке направить ресурсы на совершенствование нормативно-правовой базы, повышение эффективности правоприменения и устранение узких мест в механизмах и политике поддержки производства и торговли.

Премьер-министр подчеркнул необходимость устранения ненужных, неосуществимых, неясных, неопределенных и неподходящих условий ведения бизнеса.

Поскольку руководящий комитет готовится представить свой план действий на 2024 год в этом месяце, он поручил всем его членам оперативно выполнять задачи и находить решения, тем самым внося значительный вклад в реализацию целей социально-экономического развития на 2024 год и последующие годы.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр призвал к более активному внедрению специальных механизмов для города Хошимин

Премьер-министр призвал к более активному внедрению специальных механизмов для города Хошимин

Премьер-министр Фам Минь Тьинь провел второе заседание руководящего комитета по реализации резолюции Национального собрания об экспериментальном применении специальных механизмов и политик для развития города Хошимина.
ПОДРОБНЕЕ

Top