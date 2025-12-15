Премьер-министр призвал ускорить темпы строительства Международного аэропорта Лонгтхань

В ходе инспекционной поездки на строительную площадку Премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил усилия профильных подразделений, подрядчиков и, в особенности, 15 тысяч специалистов, инженеров и рабочих, которые ускорили ход строительства, обеспечивая выполнение проекта в установленные сроки.

Он выразил удовлетворение тем, что первый подпроект практически завершен и вступает в завершающую стадию, ожидается, что он будет готов к 19 декабря, тогда как второй подпроект также находится на этапе завершения, ведется монтаж оборудования для обслуживания первого рейса в соответствии с общим графиком проекта.

Подчеркнув ключевую значимость третьего подпроекта, включающего основные объекты аэропортовой инфраструктуры, Премьер-министр отметил, что из 15 контрактных пакетов завершены лишь 3, тогда как 12 продолжают реализовываться. Он призвал ускорить выполнение важнейших объектов, прежде всего взлетно-посадочной полосы, соединительных дорог, пассажирского терминала и рулежных дорожек, чтобы обеспечить базовую готовность аэропорта к торжественному первому рейсу 19 декабря.

Руководитель Правительства также проинспектировал четвертый подпроект, включающий объекты наземного обслуживания. Он выразил удовлетворение активными усилиями инвесторов по подготовке к эксплуатации первой очереди.

Премьер-министр четко распределил ответственность между министерствами, ведомствами, местными органами власти и предприятиями, выразив уверенность, что при высокой решимости и неустанных усилиях аэропорт и сопутствующая инфраструктура будут соответствовать международным стандартам.

Во второй половине того же дня руководитель Правительства проверил ход строительства подъездных автомобильных дорог к Международному аэропорту Лонгтхань.

Аэропорт размещается на территории площадью более 5 000 гектаров в коммуне Лонгтхань, общий объем инвестиций превышает 16 млрд долларов США, проект реализуется в три этапа. Первый этап стоимостью около 5,4 млрд долларов США был начат в 2020 году. После ввода в эксплуатацию аэропорт, как ожидается, сможет обслуживать 25 млн пассажиров и 1,2 млн тонн грузов в год.