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Премьер-министр призвал ускорить строительство терминала 3 аэропорта Таншоннят

12 февраля во второй половине дня премьер-министр Фам Минь Тьинь проверил ход реализации проекта строительства пассажирского терминала Т3 в международном аэропорту Таншоннят в г. Хошимине
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь (второй справа) призвал ускорить строительство терминала 3 в аэропорту Таншоннят. Фото: ВИA  
Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал министерства, отрасли, подрядчиков и соответствующие стороны ускорить строительство терминала 3 (Т3) в международном аэропорту Таншоннят в Хошимине, чтобы завершить его до 30 апреля 2025 года в ознаменовании 50-летия со дня полного освобождения Южного Вьетнама и воссоединения страны.

На рабочей встрече с руководителями г. Хошимина и соответствующими министерствами, секторами и подразделениями, премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил дух работы работников и рабочих, участвующих в проекте, похвалил г. Хошимин, Министерство транспорта и путей сообщения и Корпорацию аэропортов Вьетнама за усилия по ускорению реализации проекта.

Глава правительства предложил, чтобы в ближайшее время подрядчики создали новый график работы, привлекали материальные и человеческие ресурсы, улучшали методы строительства для ускорения реализации проекта, осуществляли надзор за обеспечением качества и соблюдением технических и эстетических требований, охраняли окружающую среду. В частности, необходимо бороться с коррупцией и негативными явлениями, не допуская нарушений законодательства.

Премьер-министр также поручил муниципальным властям и компетентным сторонам объединить усилия для плавного развертывания строительства вспомогательных объектов, включая транспортное сообщение с близлежащими районами и международным аэропортом Лонгтхань.

Т3, строительство которого обойдется в 11 триллионов донгов (450,36 миллиона долларов США), станет крупнейшим внутренним пассажирским терминалом с пропускной способностью 20 миллионов пассажиров в год. В часы пик он будет способен обслуживать 7 000 пассажиров в час и принимать все типы самолетов. В терминале будет четыре этажа, один цокольный этаж, 90 стоек, 27 выходов на посадку и 25 ворот безопасности.

Благодаря решительным действиям правительства, Хошимина и соответствующих сторон были устранены узкие места в реализации проекта, в результате чего после шести месяцев строительства был сформирован современный терминал.

По данным ACV, почти 1400 инженеров и рабочих, 16 башенных кранов и оборудование были направлены на строительную площадку в пиковое время, чтобы гарантировать, что прогресс идет в соответствии с графиком.

Ожидается, что по завершении строительства проект позволит разгрузить крупнейший аэропорт страны.

ИЖВ/ВИА

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