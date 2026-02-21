Премьер-министр призвал ускорить реализацию проектов скоростных автомагистралей в провинциях Лангшон и Каобанг

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь посещает строительную площадку скоростной автомагистрали Донгданг – Чалинь и поощряет рабочих. Фото: Вьетнамское информационное агентство.

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь 20 февраля (в четвёртый день праздника Лунного Нового года) проинспектировал строительные площадки скоростных автомагистралей Хыунги – Чиланг и Донгданг – Чалинь, пообщался с рабочими и воодушевил их, одновременно дав указания ускорить темпы реализации проектов.

Проект скоростной автомагистрали Хыунги – Чиланг, являющийся первым участком восточной линии скоростной автомагистрали Север–Юг, имеет протяжённость 60 км и проходит через семь общин и кварталов северной провинции Лангшон, напрямую соединяя три международных пограничных пункта пропуска - Хыунги, Кокнам и Тантхань.

При общем объёме инвестиций 11,8 трлн донгов (454,37 млн долларов США) проект Хыунги – Чиланг был запущен 21 апреля 2024 года. Подрядчики мобилизовали более 3 200 рабочих и свыше 1 200 единиц техники на 150 строительных участках; объём выполненных работ достиг 63% контрактной стоимости, при этом 50 км уже открыты для технического движения.

Между тем скоростная автомагистраль Донгданг – Чалинь имеет протяжённость 121 км и реализуется в два этапа по модели государственно-частного партнёрства (ГЧП) с общим объёмом инвестиций 25,55 трлн донгов. Первый этап протяжённостью более 93 км включает два тоннеля и 64 путепровода; уровень выполнения достиг 65% контрактной стоимости, при этом 85 км уже обеспечены технической связностью. Параллельная реализация обоих этапов позволила сократить затраты более чем на 500 млрд донгов.

Осматривая строительные площадки и отмечая высокие темпы выполнения работ, Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь дал высокую оценку усилиям инвесторов и подрядчиков - в частности, корпорации Deo Ca Group, а также инженеров и рабочих.

Он подчеркнул, что развитие инфраструктуры является необходимым условием социально-экономического роста, отметив, что данные скоростные автомагистрали повысят связанность провинций Лангшон и Каобанг, особенно с пограничными пунктами пропуска на границе с Китаем, тем самым способствуя развитию торговли, привлечению инвестиций и туризма, а также созданию новых источников дохода для местного населения.

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь вручил тэтовские подарки жителям, участвующим в реализации проектов, поблагодарив их за передачу земельных участков и поддержку строительных работ, а также выразил надежду, что они продолжат содействовать проектам и эффективно использовать новое пространство развития, формируемое этими маршрутами.

Посещая строительные площадки и поздравляя инженеров и рабочих с Новым годом, Премьер-министр высоко оценил их самоотверженность и готовность трудиться в праздничные дни, призвав все стороны сохранить дух «работы невзирая на солнце и дождь», организовать круглосуточные смены и сосредоточиться на практических действиях с тем, чтобы ввести в эксплуатацию обе скоростные автомагистрали к 30 апреля - в ознаменование 51-й годовщины Освобождения Юга и воссоединения страны, а также 136-й годовщины со дня рождения Президента Хо Ши Мин.

После инспекции на месте и поощрения сил, задействованных на строительных площадках, Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь провёл рабочее совещание с руководителями министерств, ведомств, инвесторами и подрядчиками, участвующими в реализации проектов, в общине Донгкхе провинции Каобанг с целью подведения итогов выполнения проектов скоростных автомагистралей Хыунги – Чиланг и Донгданг – Чалинь.

Подводя итоги совещания, Премьер-министр подчеркнул, что провинции Лангшон и Каобанг являются приграничными регионами, имеющими стратегическое значение, и входят в курс Партии и Государства на развитие стратегической инфраструктуры в ключевых районах страны.

Высоко оценив дух инициативности, смелость мышления и чувство ответственности, проявленные заинтересованными сторонами в условиях возникающих трудностей, глава Правительства подтвердил цель завершить первый этап обоих участков скоростных автомагистралей к 19 мая.

На основе предложений министерств, местных органов власти, инвесторов и подрядчиков Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь в принципе согласился с выделением капитала для двух проектов и поручил Министерству финансов Вьетнама в срочном порядке провести проверку и внести на рассмотрение Постоянных членов Правительства предложения по мобилизации и сбалансированию источников финансирования.

В условиях, когда ряд жилых участков и объектов технической инфраструктуры ещё не передан, Премьер-министр призвал ускорить расчистку площадок для обеспечения хода реализации проектов. Он подчеркнул, что при реализации необходимо гарантировать законные права и интересы местных жителей, гибко и творчески применять действующие механизмы и политики, обеспечивая справедливость и неукоснительно придерживаясь принципа приоритета всего, что наилучшим образом служит интересам народа.

Премьер-министр поручил создать штаб кампании «Донгкхе - 2026», предусматривающей 85 дней и ночей для завершения строительства двух скоростных автомагистралей. Штабу надлежит пересмотреть планы, разработать программы действий, скорректировать ключевые сроки и реализовать меры по ускорению строительных работ.

Что касается предложения об инвестировании в строительство скоростной автомагистрали Баккан – Каобанг, Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь отметил, что данный район по-прежнему остаётся слаборазвитым, а транспортная инфраструктура ограничивается горными дорогами III–IV категорий. В условиях отсутствия удобной транспортной сети он поручил пересмотреть общий объём инвестиций по проекту. После недавнего одобрения со стороны Генерального секретаря ЦК КПВ проект будет реализован по чрезвычайной процедуре в соответствии с Законом о государственных инвестициях.

Премьер-министр подчеркнул, что строительство должно быть завершено в течение трёх лет, отметив, что это ключевой проект, призванный внести существенный вклад в социально-экономическое развитие всего региона.

Позднее в тот же день Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь посетил зону переселения Донгкхе, где размещаются жители, затронутые реализацией проекта скоростной автомагистрали Донгданг – Чалинь.

Посещая семьи в зоне переселения и поблагодарив их за передачу земельных участков под проект, Премьер-министр подчеркнул, что для Партии и Государства нет цели более высокой, чем защита независимости, суверенитета и территориальной целостности страны при одновременном повышении уровня жизни народа. Он поручил местным органам власти обеспечить, чтобы жители, переселяющиеся в новые дома, имели условия жизни не ниже, а по возможности - лучше прежних, а также уделять должное внимание поддержке их средств к существованию.

По этому случаю Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь также посетил и вручил подарки офицерам и солдатам пограничной охраны, а также другим профильным силам, несущим службу на Международном пограничном пункте пропуска Тантхань провинции Лангшон.

Ранее, вечером 19 февраля (в третий день праздника Лунного Нового года), Премьер-министр лично проинспектировал и поощрил руководителей, инженеров и рабочих, продолжавших работу в праздничные дни на строительной площадке скоростной автомагистрали Хыунги – Чиланг на 45-м километре в общине Нянли, а также на транспортной развязке IC03 в квартале Килыа города Лангшон.

Вручая подарки дежурным рабочим, глава Правительства отметил и высоко оценил их высокий уровень ответственности и усилия по преодолению трудностей.