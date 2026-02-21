НОВОСТИ
Премьер-министр призвал ускорить реализацию проектов скоростных автомагистралей в провинциях Лангшон и Каобанг
Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь посещает строительную площадку скоростной автомагистрали Донгданг – Чалинь и поощряет рабочих. Фото: Вьетнамское информационное агентство.
Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь 20 февраля (в четвёртый день праздника Лунного Нового года) проинспектировал строительные площадки скоростных автомагистралей Хыунги – Чиланг и Донгданг – Чалинь, пообщался с рабочими и воодушевил их, одновременно дав указания ускорить темпы реализации проектов.
Проект скоростной автомагистрали Хыунги – Чиланг, являющийся первым участком восточной линии скоростной автомагистрали Север–Юг, имеет протяжённость 60 км и проходит через семь общин и кварталов северной провинции Лангшон, напрямую соединяя три международных пограничных пункта пропуска - Хыунги, Кокнам и Тантхань.
При общем объёме инвестиций 11,8 трлн донгов (454,37 млн долларов США) проект Хыунги – Чиланг был запущен 21 апреля 2024 года. Подрядчики мобилизовали более 3 200 рабочих и свыше 1 200 единиц техники на 150 строительных участках; объём выполненных работ достиг 63% контрактной стоимости, при этом 50 км уже открыты для технического движения.
Между тем скоростная автомагистраль Донгданг – Чалинь имеет протяжённость 121 км и реализуется в два этапа по модели государственно-частного партнёрства (ГЧП) с общим объёмом инвестиций 25,55 трлн донгов. Первый этап протяжённостью более 93 км включает два тоннеля и 64 путепровода; уровень выполнения достиг 65% контрактной стоимости, при этом 85 км уже обеспечены технической связностью. Параллельная реализация обоих этапов позволила сократить затраты более чем на 500 млрд донгов.
Посещая строительные площадки и поздравляя инженеров и рабочих с Новым годом, Премьер-министр высоко оценил их самоотверженность и готовность трудиться в праздничные дни, призвав все стороны сохранить дух «работы невзирая на солнце и дождь», организовать круглосуточные смены и сосредоточиться на практических действиях с тем, чтобы ввести в эксплуатацию обе скоростные автомагистрали к 30 апреля - в ознаменование 51-й годовщины Освобождения Юга и воссоединения страны, а также 136-й годовщины со дня рождения Президента Хо Ши Мин.
Подводя итоги совещания, Премьер-министр подчеркнул, что провинции Лангшон и Каобанг являются приграничными регионами, имеющими стратегическое значение, и входят в курс Партии и Государства на развитие стратегической инфраструктуры в ключевых районах страны.
Премьер-министр поручил создать штаб кампании «Донгкхе - 2026», предусматривающей 85 дней и ночей для завершения строительства двух скоростных автомагистралей. Штабу надлежит пересмотреть планы, разработать программы действий, скорректировать ключевые сроки и реализовать меры по ускорению строительных работ.
Премьер-министр подчеркнул, что строительство должно быть завершено в течение трёх лет, отметив, что это ключевой проект, призванный внести существенный вклад в социально-экономическое развитие всего региона.
Позднее в тот же день Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь посетил зону переселения Донгкхе, где размещаются жители, затронутые реализацией проекта скоростной автомагистрали Донгданг – Чалинь.
Посещая семьи в зоне переселения и поблагодарив их за передачу земельных участков под проект, Премьер-министр подчеркнул, что для Партии и Государства нет цели более высокой, чем защита независимости, суверенитета и территориальной целостности страны при одновременном повышении уровня жизни народа. Он поручил местным органам власти обеспечить, чтобы жители, переселяющиеся в новые дома, имели условия жизни не ниже, а по возможности - лучше прежних, а также уделять должное внимание поддержке их средств к существованию.
По этому случаю Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь также посетил и вручил подарки офицерам и солдатам пограничной охраны, а также другим профильным силам, несущим службу на Международном пограничном пункте пропуска Тантхань провинции Лангшон.
Ранее, вечером 19 февраля (в третий день праздника Лунного Нового года), Премьер-министр лично проинспектировал и поощрил руководителей, инженеров и рабочих, продолжавших работу в праздничные дни на строительной площадке скоростной автомагистрали Хыунги – Чиланг на 45-м километре в общине Нянли, а также на транспортной развязке IC03 в квартале Килыа города Лангшон.