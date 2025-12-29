Báo Ảnh Việt Nam

Премьер-министр призвал ускорить реализацию ключевых инфраструктурных проектов в провинции Камау

28 декабря Премьер-министр Фам Минь Чинь провёл инспекцию социально-экономического развития, морской обороны и безопасности, а также хода реализации ключевых инфраструктурных проектов в самой южной провинции Камау, призвав к большей решимости и скоординированным усилиям для ускорения работ в общине Датмуй.

В ходе аэрооблёта общины Датмуй, включающей пять островов — Хонкхоай, Хоншао, Хонго, Хондоймой и Хондале, премьер-министр подчеркнул стратегическое значение этого района для национальной обороны, экономического развития и транспортной связанности как внутри провинции, так и с дельтой Меконга и всем южным регионом.

2-6063.jpg
Премьер-министр Фам Минь Тьинь (второй справа) проводит воздушную инспекцию участка скоростной автомагистрали Ка Мао – Датмуй, дороги, ведущей к острову Хонкхой, а также порта двойного назначения Хонкхой с борта вертолёта. (Фото: ВИА) Фото: Зыонг Жанг / ВИА Премьер-министр Фам Минь Тьинь вручает подарки жителям районов, затронутых реализацией проектов. (Фото: ВИА)

В настоящее время в провинции Камау, особенно в общине Датмуй, реализуется ряд крупномасштабных транспортно-логистических проектов, включая автодорожный маршрут протяжённостью более 18 км к острову Хонкхоай с объёмом инвестиций 25,7 трлн донгов (эквивалент 977,5 млн долларов США); участки скоростной автомагистрали Камау - Кайныок и Кайныок - Датмуй общей протяжённостью 81 км стоимостью почти 60 трлн донгов; а также порт двойного назначения Хонкхоай с инвестициями около 16 трлн донгов.

На данный момент работы по освобождению площадок в основном завершены: более 1 640 домохозяйств добровольно передали около 700 гектаров земли. В круглосуточном режиме на объектах трудятся более 2 000 инженеров, офицеров и рабочих, задействовано около 1 000 единиц техники из военных строительных подразделений. Объём освоенных средств уже превысил 14 трлн донгов и, как ожидается, достигнет 15 трлн донгов к концу 2025 года, что соответствует 100% годовому плану.

В ходе встречи со строителями и местными жителями в начальной точке проекта автодороги к острову Хонкхой премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил признательность населению, добровольно передавшему земли, а также строительным силам, которые преодолевают сложный рельеф, суровые погодные условия и геологические трудности. Их самоотверженность, отметил он, отражает общее стремление служить интересам страны.

Учитывая сложные условия, премьер-министр потребовал от всех задействованных подразделений мобилизовать максимальное количество личного состава и техники, применять современные технологии, а также развернуть строительство одновременно на суше и на море. Он подчеркнул, что ускорение темпов работ должно неразрывно сочетаться с обеспечением качества, соблюдением технических стандартов и требований охраны труда, а также с предотвращением расточительства, коррупции и других негативных явлений.

Глава Правительства поручил провинциальным властям дополнительно поддержать домохозяйства, затронутые реализацией проектов, обеспечив переселение, условия для ведения хозяйственной деятельности и уровень жизни не ниже, а лучше прежнего. Он также распорядился, чтобы при проектировании были предусмотрены транспортные развязки и зоны отдыха вдоль новых маршрутов, особенно на дороге к Хонкхой, с тем чтобы создать условия для развития туризма и обеспечить одновременное служение проектов задачам транспортной связанности и экономического роста.

В связи с тем, что работы ведутся в чрезвычайном режиме, премьер-министр потребовал от 9-го военного округа усилить строительные силы, а Министерству сельского хозяйства и окружающей среды поручил координировать действия с городом Кантхо и провинцией Анзянг для обеспечения достаточных поставок песка и камня для строительства.

Премьер-министр поручил Министерству строительства обеспечить завершение участка скоростной автомагистрали Хаужанг, Камау до 31 января 2026 года, что позволит обеспечить непрерывное скоростное автодорожное сообщение от Каобанга до Камау, а далее, к Датмуи и Хонкхою.

Рассмотрев предложения провинции, он согласился с реализацией мер по предотвращению прибрежной эрозии в Камау на основе механизмов государственно-частного партнёрства, сочетающих строительство дамб, дорог и намыв территорий, а также поддержал планы по созданию транспортного сообщения, соединяющего центральные районы бывших провинций Камау и Бакльеу.

