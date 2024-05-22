Премьер-министр призвал усилить правила гигиены и безопасности труда

В директиве говорится, что эти ужасные несчастные случаи привели к гибели и травмам людей, повлияли на производство, социально-экономическое развитие и вызвали психологическую нестабильность среди работников.

В документе премьер-министр поручает министру труда, инвалидов войны и социального обеспечения усилить управление и проводить регулярные инспекции и аудиты, особенно на ключевых строительных проектах и в зонах повышенного риска на предприятиях, использующих машины и оборудование.



Медиа-агентствам рекомендуется активизировать работу по распространению информации, повышать осведомленность работодателей и сотрудников, публично сообщать о нарушениях, положительных примерах, ценном опыте и извлеченных уроках по всей стране.



Председателям народных комитетов провинций и городов центрального подчинения предлагается повысить чувство ответственности за обеспечение гигиены и безопасности труда и рассматривать эту работу как долгосрочную и важную задачу в рамках местного социально-экономического развития и обеспечения безопасности людей. Необходимо стимулировать предприятия к активному инвестированию и внедрению эффективных профилактических мер, умножать успешные модели и строго пресекать нарушения, отметил премьер-министр.