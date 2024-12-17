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Премьер-министр призвал усилить меры по управлению процентными ставками
В официальной депеше, направленной 16 декабря губернатору SBV, министру общественной безопасности и генеральному инспектору правительства, руководитель отметил, что данный шаг направлен на усиление государственного управления банковским сектором, что позволит стимулировать экономический рост и достичь всех основных целей, поставленных в плане социально-экономического развития на 2024 год и на период 2021-2025 годов.
Он попросил центральный банк в координации с соответствующими ведомствами следить за региональной и международной ситуацией, а также за изменениями и корректировками в финансовой и монетарной политике крупных экономик, чтобы своевременно и эффективно реагировать на проводимую политику. Приоритеты должны быть отданы ускорению роста одновременно с обеспечением макроэкономической стабильности, контролем инфляции и поддержанием основных экономических балансов, стремясь к темпам экономического роста не менее 8% в 2025 году, чтобы заложить основу для двузначного роста в период 2026-2030 годов.
SBV необходимо активизировать усилия по решительной и эффективной реализации мер и задач по управлению процентными и валютными ставками, а также ростом кредитования, сказал руководитель, предложив сосредоточиться на снижении процентных ставок по кредитам, особенно строго контролируя процентные ставки по депозитам в коммерческих банках. Эти меры призваны удовлетворить потребности в капитале в конце года и в первые месяцы 2025 года, устранить препятствия для населения и бизнеса.
Кредитные организации, участвующие в недобросовестной или не отвечающей требованиям конкуренции процентных ставок, включая ставки по депозитам и кредитам, должны строго пресекаться, подчеркнул он, призвав центральный банк усилить проверки и надзор за деятельностью таких организаций.
Кредитные организации должны сосредоточить кредитование на приоритетных отраслях производства и бизнеса и традиционных драйверах экономического роста, таких как инвестиции, потребление и экспорт, а также на таких новых драйверах , как цифровая трансформация, «зеленый» переход, борьба с изменением климата, циркулярная экономика, экономика совместного пользования, научно-технический прогресс и инновации, сказал премьер-министр.
Министерству общественной безопасности, Государственной инспекции и другим компетентным ведомствам также было предложено продолжать следить за деятельностью кредитных учреждений, усилить проверки и надзор, а также строго реагировать на нарушения.