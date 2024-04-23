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Премьер-министр призвал старейшин деревень и жителей помогать в сохранении культурного наследия

Премьер-министр Фам Минь Тьинь обратился к старейшинам и вождям деревень, квалифицированным ремесленникам и авторитетным людям с просьбой приложить больше усилий для сохранения и развития материального и нематериального культурного наследия, которое является квинтэссенцией и главной ценностью нации.

Глава Правительства Вьетнама сделал это заявление во время встречи с ними в Ханое 19 апреля по случаю 49-й годовщины освобождения Юга и национального воссоединения (30 апреля), 70-й годовщины победы при Дьенбьенфу (7 мая) и Дня культуры народностей Вьетнама (19 апреля).

Выступая на встрече, премьер-министр Фам Минь Тьинь передал сердечные приветствия, пожелания доброго здоровья и наилучшие поздравления Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга выдающимся старейшинам деревень, людям деревень, квалифицированным ремесленникам, авторитетным людям по всей стране.

Премьер-министр подтвердил, что в последние годы партия и государство всегда уделяли внимание и выделяли много ресурсов на построение и развитие культуры, сохранение и развитие традиционных культурных ценностей народностей, и в этой работе были достигнуты многие выдающиеся результаты.

По словам премьер-министра, в эти достижения внесли важный вклад старейшины деревень, вождя деревень, квалифицированным ремесленники и авторитетные люди – выдающиеся образцовые передовики, которые активно участвовали в ликвидации голода, сокращении бедности, мобилизации людей всех этнических групп на сохранение и продвижение своей самобытности, традиционных культурных ценностей, хороших обычаев, ликвидации устаревших обычаев и вредных суеверий.

ИЖВ/ВИА

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