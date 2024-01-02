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Премьер-министр призвал рассмотреть возможность строительства приграничной экономической зоны в Каобанге
Пограничный пункт Чалинь - Лонгбанг (Китай) была модернизирована в международную 28 декабря, что, как ожидается, поможет расширить потоки людей, транспортных средств и товаров из третьих стран, способствуя развитию экономического и торгового сотрудничества между Вьетнамом и Китаем и в регионе, а также дальнейшему углублению дружбы между двумя странами.
Глава правительства подчеркнул необходимость развития экономики, в том числе экономики пограничных пунктов и приграничной торговли, в соответствии с вьетнамскими законами и международной практикой; обеспечения безопасности, социального порядка и охраны; поощрения бдительности; предотвращения и борьбы с такими преступлениями, как контрабанда, наркотики; обеспечения безопасности людей, проходящих через пограничные пункты.
Он поручил соответствующим органам власти продолжать строить и совершенствовать планирование, инвестировать в модернизацию инфраструктуры и разрабатывать соответствующую политику и механизмы для создания благоприятных условий для импортно-экспортной деятельности, привлечения инвестиций и содействия всестороннему сотрудничеству и развитию во всех областях, в частности, в сфере инвестиций, торговли, интермодальных перевозок и туризма.
В тот же день премьер-министр Фам Минь Тьинь нанес новогодний визит и вручил подарки военнослужащим, несущим службу на международном пограничном пункте Чалинь.
Он также принял участие в церемонии закладки первого этапа проекта по строительству скоростной автомагистрали, соединяющей пограничный пункт Донгданг в провинции Лангшон и Чалинь в провинции Каобанг.