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НОВОСТИ

Премьер-министр призвал рассмотреть возможность строительства приграничной экономической зоны в Каобанге

Премьер-министр Фам Минь Тьинь 1 января предложил рассмотреть возможность создания приграничной экономической зоны в северной приграничной провинции Каобанг.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь проверяет работу пограничного пункта Чалинь после его модернизации. Фото: ВИA  
Он посетил пограничный пункт Чалинь в уезде Чунгкхань провинции Каобанг после его модернизации.

Пограничный пункт Чалинь - Лонгбанг (Китай) была модернизирована в международную 28 декабря, что, как ожидается, поможет расширить потоки людей, транспортных средств и товаров из третьих стран, способствуя развитию экономического и торгового сотрудничества между Вьетнамом и Китаем и в регионе, а также дальнейшему углублению дружбы между двумя странами.

Глава правительства подчеркнул необходимость развития экономики, в том числе экономики пограничных пунктов и приграничной торговли, в соответствии с вьетнамскими законами и международной практикой; обеспечения безопасности, социального порядка и охраны; поощрения бдительности; предотвращения и борьбы с такими преступлениями, как контрабанда, наркотики; обеспечения безопасности людей, проходящих через пограничные пункты.

Он поручил соответствующим органам власти продолжать строить и совершенствовать планирование, инвестировать в модернизацию инфраструктуры и разрабатывать соответствующую политику и механизмы для создания благоприятных условий для импортно-экспортной деятельности, привлечения инвестиций и содействия всестороннему сотрудничеству и развитию во всех областях, в частности, в сфере инвестиций, торговли, интермодальных перевозок и туризма.

В тот же день премьер-министр Фам Минь Тьинь нанес новогодний визит и вручил подарки военнослужащим, несущим службу на международном пограничном пункте Чалинь.

Он также принял участие в церемонии закладки первого этапа проекта по строительству скоростной автомагистрали, соединяющей пограничный пункт Донгданг в провинции Лангшон и Чалинь в провинции Каобанг.

ВИА/ИЖВ

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