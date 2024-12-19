Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Премьер-министр призвал провести расследование смертельного инцидента, связанного с поджогом кафе в Ханое

Премьер-министр Фам Минь Тьинь 19 декабря подписал официальную депешу, требующее срочного расследования пожара в кафе, в результате которого погибли 11 человек в квартале Конюэ 2, районе Бактылием в Ханое.
  Место пожара. Фото: ВИА  
В депеше, направленной министрам и главам ведомств министерского уровня, а также председателям Народных комитетов Ханоя и других городов и провинций центрального подчинения, отмечается, что около 11 часов вечера 18 декабря в результате поджога в кафе произошел пожар, в результате которого погибло 11 человек.

От имени правительства премьер-министр выразил глубокие соболезнования семьям погибших.

Он настоятельно призвал министра общественной безопасности поручить функциональным силам координировать действия с Народным комитетом Ханоя, чтобы сосредоточиться на преодолении последствий, незамедлительно расследовать дело, а также строго пресекать любые нарушения в соответствии с положениями закона.

Полицейским подразделениям и населенным пунктам было предложено продолжать серьезно и эффективно выполнять директивы партии и государства по обеспечению безопасности и порядка, а также предотвращению и пресечению преступлений и нарушений закона.

Народный комитет Ханоя должен организовать визиты для оказания своевременной материальной и духовной поддержки, а также создать наилучшие условия для оказания помощи семьям жертв и оказания надлежащего лечения пострадавшим.

Глава правительства также призвал Министерство здравоохранения дать указание медицинским учреждениям по обследованию и лечению создать наилучшие условия для лечения пострадавших.

В тот же день заместитель премьер-министра Ле Тхань Лонг осмотрел место происшествия и руководил работой по ликвидации последствий пожара, а также посетил пострадавших, находящихся на лечении в больнице.

Следственное управление полиции города Ханой ранее объявило о своем решении начать судебное разбирательство в отношении 51-летнего мужчины с целью расследования и привлечения к ответственности за поджог кафе.

В полицейском участке виновный, проживающий в коммуне Даймать, уезд Донган, первоначально признался, что после того, как выпил пива в кафе, он вступил в спор с персоналом. Затем он купил бензин, вылил его на первый этаж кафе, где было припарковано несколько мотоциклов, и поджег его. Увидев, как распространяется пламя, он скрылся с места происшествия.
Затем его арестовали и обвинили в убийстве.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Оборонное сотрудничество – важная опора вьетнамско-лаосских отношений

Оборонное сотрудничество – важная опора вьетнамско-лаосских отношений

Сотрудничество в области обороны является важной основой великой дружбы, особой солидарности и всестороннего сотрудничества между Вьетнамом и Лаосом, подчеркнул премьер-министр Фам Минь Тьинь 18 декабря.
ПОДРОБНЕЕ

Top