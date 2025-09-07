НОВОСТИ
Премьер-министр призвал приложить все усилия для полного достижения установленных целей социально-экономического развития
На заседании правительство отметило, что ключевым в работе по руководству и управлению со стороны Правительства, Премьер-министра, всех уровней власти, отраслей и местных органов за август и с начала года является строгое соблюдение руководства и указаний Центрального комитета, Политбюро, Секретариата, товарища Генерального секретаря То Лама; тесное взаимодействие с Национальным собранием и другими органами политической системы; достижение согласия среди населения, поддержки со стороны бизнеса, внимания и помощи со стороны международных партнёров; выполнение тяжёлых и важных задач с достижением в целом хороших результатов.
Участники заседания согласились с тем, что общая внутренняя ситуация продолжает развиваться в положительном направлении, с рядом ключевых и выдающихся результатов. Макроэкономическая стабильность поддерживается, инфляция находится под контролем, наблюдается рост во всех трёх секторах - промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг, при этом обеспечены основные экономические балансы.
Импорт и экспорт за первые восемь месяцев достигли почти 600 миллиардов долларов США. Промышленное производство в августе выросло на 8,9 % по сравнению с прошлым годом, а за первые восемь месяцев - на 8,5 %, при этом обрабатывающая и производственная промышленность сохраняет двузначный рост на уровне 10 %. Средний индекс потребительских цен (ИПЦ) за первые восемь месяцев увеличился на 3,25 %. Доходы государственного бюджета за этот период превысили 1,74 квадриллиона донгов (65,9 миллиарда долларов США), что на 28,5 % выше.
Примечательно, что общий объём зарегистрированных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) превысил 26,1 миллиарда долларов США, что на 27,3 % больше и является самым высоким показателем за последние пять лет, в то время как освоенные ПИИ составили около 15,4 миллиарда долларов США, увеличившись на 8,8 %.
Подводя итоги заседания, премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил и выразил признательность всем уровням власти, отраслям и местным органам за выдающиеся усилия, преодоление трудностей и вызовов, достижение важных и довольно всесторонних результатов во всех сферах за первые восемь месяцев года, что способствует успешной реализации годовых целей 2025 года, целей, предусмотренных Резолюцией 13-ого съезда Партии, а также создаёт основу, потенциал и импульс для двузначного роста в последующие годы - вся страна готова вступить в новую эпоху.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь откровенно указал на существующие проблемы, трудности и ограничения, такие как: значительное давление в области макроэкономического управления, особенно в отношении процентных ставок, валютного курса и инфляции на фоне внешних колебаний; трудности в производстве и бизнесе в отдельных секторах; традиционные факторы роста, не оправдывающие ожиданий; нестабильные цены на золото и необходимость более строгого управления и контроля цен на отдельные товары; а также недостатки в реализации двухуровневой модели местной власти в некоторых местах и в определённые периоды.
Он подчеркнул необходимость твёрдого стремления к достижению целей по поддержанию макроэкономической стабильности, контролю инфляции, обеспечению основных экономических балансов и стимулированию роста ВВП на уровне 8,3–8,5 %; достижению высокого, но при этом устойчивого роста; обеспечению социальной безопасности; а также улучшению материального и духовного благополучия населения.
Он отметил необходимость пересмотра целей на 2025 год и пятилетнего плана на 2021–2025 годы; обеспечения безопасности, защищённости и доверия общества; поддержания стабильности для развития; и стимулирования развития для укрепления стабильности.
Также крайне важно продолжать проведение гибкой, своевременной и эффективной денежно-кредитной политики; контролировать обменные курсы своевременно, гибко и эффективно; поддерживать стабильность процентных ставок и одновременно снижать ставки по кредитам, чтобы разделить бремя с населением, предприятиями и государством; а также эффективно управлять ценами на золото и доллар США с использованием имеющихся инструментов.
Премьер-министр отметил необходимость уделять особое внимание освоению государственных инвестиций; а также мобилизовать и направлять социальные инвестиции. Он призвал Министерство финансов укреплять управление доходами и расходами государственного бюджета, стремиться к увеличению доходов государственного бюджета на 2025 год на 25 % по сравнению с прогнозами и обеспечить 100% освоение планируемых государственных инвестиций.
Глава правительства призвал приложить усилия для обновления традиционных факторов роста и развития новых, одновременно призывая к активизации производства и бизнеса, экспорта, ведения переговоров и подписания новых соглашений о свободной торговле (ССТ), особенно с Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и Южным общим рынком (МЕРКОСУР).
Он подчеркнул необходимость тщательной подготовки к закладке и открытию проектов 19 декабря, включая базовое завершение первого этапа проекта Международного аэропорта Лонгтхань.
Премьер-министр дал указания по срочному, своевременному и эффективному выполнению «основных» резолюций Политбюро в области науки и технологий, инноваций, цифровой трансформации; законотворчества и правоприменения; развития частного сектора; а также международной интеграции. Он призвал к быстрому созданию международного финансового центра и зон свободной торговли, поручив министерствам и соответствующим органам оперативно завершить подготовку декретов для немедленного исполнения Резолюции Национального собрания № 222/2025/QH15 по этому важному проекту до 15 сентября.
Министерства, отрасли и местные органы власти должны сосредоточиться на устранении препятствий и трудностей, а также эффективно внедрять двухуровневую модель местной власти, руководствуясь главным принципом дальнейшего усиления анализа и совершенствования институтов, децентрализации, делегирования полномочий, административной реформы и цифровой трансформации.
Даёт указания по решению затянувшихся и заблокированных проектов с чётким определением ответственности и полномочий при их реализации, Премьер-министр потребовал уделять больше внимания своевременному и эффективному выполнению задач и решений, связанных с социально-культурным развитием; охраной окружающей среды; предотвращением природных бедствий и реагированием на изменение климата; борьбой с контрабандой, торговым мошенничеством и поддельными товарами, особенно лекарствами и продуктами питания; предотвращением коррупции, расточительства и других негативных явлений; укреплением национальной обороны и безопасности; поддержанием общественного порядка и безопасности; а также активизацией внешних связей и международной интеграции.
Отмечая, что проект атомной электростанции должен быть вскоре одобрен, глава правительства поручил заместителю премьер-министра Буй Тан Шону совместно с Министерством промышленности и торговли, Министерством науки и технологий, а также Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды сосредоточиться на разработке стратегии развития атомной энергетики.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь также напомнил министрам и руководителям отраслей о необходимости сосредоточиться на законотворческой деятельности; уделять пристальное внимание возникающим вопросам и крупным колебаниям в их сферах; проявлять высочайшее чувство ответственности; более тщательно и точно оценивать ситуацию; проводить глубокий анализ; предлагать соответствующие задачи и решения; а также обеспечивать своевременные, гибкие и эффективные меры политики, тем самым выполняя поставленные задачи и цели.