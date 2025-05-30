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Премьер-министр призвал предоставить местным органам власти право решать, действовать и быть подотчетными
Премьер-министр призвал министерства и ведомства доработать и стандартизировать данные по 28 проектам указов, касающимся децентрализации и делегирования полномочий с центрального на местный уровни. Они должны быть проанализированы и включены в отчет, который должен быть представлен Политбюро к 30 мая.
Он поручил министерствам и секторам пересмотреть и уточнить содержание в период до 10 июня на основе отзывов, чтобы обеспечить практическую значимость и избежать дублирования или упущений. Назначенные заместители премьер-министра должны обеспечить издание окончательных указов не позднее 15 июня. Национальная конференция по распространению новых правил среди местных властей должна состояться не позднее 18 июня.
По данным совещания, после процесса децентрализации под юрисдикцией центрального правительства осталось 4 309 задач, в основном связанных с управлением на макроуровне, разработкой политики и законодательства, долгосрочным планированием и реализацией секторов, требующих сложной инфраструктуры и опыта. Местные органы власти теперь отвечают за 2 236 задач.
Участвовавшие в заседании члены кабинета министров признали, что эффективное осуществление децентрализации должно сопровождаться выделением достаточных ресурсов, включая бюджетные, финансовые и человеческие. Однако первоначальное внедрение столкнулось с проблемами, вызванными задержками и неравномерным исполнением, и требует постоянной доработки на протяжении всего процесса.