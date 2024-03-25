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Премьер-министр призвал превратить Тьенжанг в провинцию, ориентированную на промышленность и сферу услуг

24 марта в городе Митхо (провинция Тьенжанг) премьер-министр Фам Минь Тьинь принял участие в конференции по объявлению плана развития провинции Тьенжанг на период 2021-2030 годов с видением до 2050 года и содействии инвестициям в провинцию Тьенжанг.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на мероприятии. Фото: ВИA  
Премьер-министр издал Решение №1762/QĐ-TTg, утверждающее план развития провинции Тьенжанг на период 2021-2030 годов с видением до 2050 года.

В Решении подчеркнута общая цель: к 2030 году Тьенжанг станет промышленной провинцией с синхронной и современной инфраструктурной системой, с динамичными районами, станет экономическим центром промышленности и туризма, морской и городской экономики.

Выступая на конференции, премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул важность работы по разработке плана развития. В частности, за последние 3 года мы разработали 111 планов развития, что демонстрирует усилия всей Партии, всего народа, всей политической системы, участия и поддержки предприятий, народа и консультантов.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь заявил, что необходимо сосредоточиться на объединении всех законных ресурсов для использования существующих факторов роста, таких как экспорт, инвестиции и потребление, и одновременно совершить прорыв в новых движущих силах роста, включая цифровую трансформацию, "зеленый" переход, циркулярную экономику, экономику совместного использования и экономику, основанную на знаниях, а также смягчение последствий изменения климата.

Он призвал повышать качество рабочей силы, обеспечивать социальное благополучие и укреплять региональные, межрегиональные и международные связи за счет улучшения транспортного сообщения и более тесной интеграции производственных и логистических цепочек.

Необходимо уделить внимание ускорению строительства комплексной, стратегической, синхронной и инклюзивной инфраструктуры в области транспорта, здравоохранения, образования и социального обеспечения; стимулированию развития перерабатывающей и обрабатывающей промышленности, особенно в сфере производства сельскохозяйственной продукции с конкурентными преимуществами; применению научных технологий и инноваций в производстве и торговле, что позволит улучшить условия жизни населения, сказал он.

Глава правительства заявил, что план развития играет очень важную и ориентировочную роль, направлен на эффективную эксплуатацию наземного, морского и подземного пространства. Планы развития разработаны с прорывным мышлением и стратегическим видением.

Премьер-министр полностью согласился с общей целью плана развития. Провинция играет важную связующую роль между дельтой реки Меконг, городом Хошимином и юго-восточным регионом. Необходимо обеспечивать национальную оборону и безопасность, социальный порядок и безопасность, обеспечивать процветающую, счастливую, цивилизованную и современную жизнь людей.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил уверенность в том, что план развития придаст провинции Тьенжанг новую движущую силу, новую уверенность для достижения новых побед.

На конференции в присутствии премьер-министра Фам Минь Тьиня руководители провинции Тьенжанг вручили предприятиям и инвесторам решения по инвестиционной политике, свидетельства о регистрации инвестиций, меморандумы о взаимопонимании и соглашения о сотрудничестве.

ВИА/ИЖВ

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