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Премьер-министр призвал перестать избегать ответственности в административной реформе
Открывая заседание, премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что административная реформа является одной из трех стратегических прорывных задач, которым Партия и государство уделяют большое внимание. Определено, что инвестиции в административную реформу – это инвестиции в развитие.
За время реализации административные реформы сделали важные успехи, пробудив и мобилизовав все ресурсы для развития страны, в рамках реформ была повышена эффективность и действенность руководства и администрирования органов власти на всех уровнях.
Премьер-министр поручил Руководящему комитету и министерствам, ведомствам и местным органам власти сосредоточиться на оценке и уточнении достигнутых результатов и извлеченных уроков в реализации административной реформы, связанной с цифровой трансформацией, обслуживанием населения и бизнеса, тем самым предлагая конкретные решения для продвижения этой работы. Он особо отметил, что нельзя допустить избегания и страха ответственности в административной реформе.
Премьер-министр попросил членов Комитета четко определить роли и обязанности каждого чиновника, каждого министерства, сектора по административной реформе, активно и тесно согласовывать работу с министерствами, ведомствами и народными комитетами провинций и городов центрального подчинения в процессе выполнения поставленных задач, неукоснительно следуя девизу действий Правительства, который выражается словами «Солидарность, порядок, воля, гибкость, своевременность и эффективность».