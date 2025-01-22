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Премьер-министр призвал партнеров обмениваться опытом в развитии международных финансовых центров
В нем приняли участие руководители более 40 организаций и ведущих мировых предприятий в сфере технологий, энергетики и финансов, включая Automatic, Ava Labs, Bangkok Bank, Brosnan, C4IR, Grab, GS Engineering & Construction Corp, Heineken, HSBC, Intel, JIBC, Manulife Financial, Mastercard, Mountain Partners AG, Swiss FinTech Association, The Perot Group и VISA, а также представители ВЭФ.
Выступая на круглом столе, премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что обе темы дискуссии тесно связаны с ВЭФ.
Благодаря совместным усилиям всех сторон C4IR был торжественно открыт в городе Хошимин, также ведется строительство Международного финансового центра в городе, поделился он, подтвердив, что создание C4IR сыграло важную роль в развитии науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации.
Для обеспечения эффективной работы двух центров Вьетнам продолжит совершенствовать свою институциональную базу в направлении большей открытости и упрощения процедур, а также максимизации ресурсов для развития. Усилия также будут направлены на ускорение строительства и модернизации инфраструктуры, а также на содействие подготовке кадров, заявил он.
Глава вьетнамского правительства призвал отечественный и международный бизнес, а также руководителей министерств, отраслей и города Хошимин обменяться опытом и обсудить интересующие вопросы, в частности, препятствия, и дать рекомендации по ускорению и стимулированию прорывного развития двух центров.
Он подчеркнул важность создания знаковых проектов и продуктов в городе для празднования крупных юбилеев страны, укрепления уверенности и силы духа, а также для вступления страны в новую эру - эру сильного развития, процветания и счастья для вьетнамского народа.
В ходе мероприятия участники обсудили роль C4IR и его потенциал стать технологическим хабом в регионе АСЕАН и в мире. Они поделились опытом развития финансовых центров и рассказали о возможностях сотрудничества в области развития с международным финансовым центром в Хошимине, в частности о рекомендациях для Вьетнама и инвестиционных планах в стране.
Они сосредоточились на стратегии привлечения капитала и международных партнеров, стремясь превратить город Хошимин в ведущий финансовый центр в регионе и мире. Они также подчеркнули роль этого центра как важного моста, связывающего международный бизнес и вьетнамский рынок.
Пообещав поддержать Вьетнам в развитии C4IR и международного финансового центра города Хошимин, они предложили Вьетнаму продолжать совершенствовать институциональную структуру, а также жесткую и мягкую инфраструктуру, такую как транспорт, энергетика, логистика и цифровая инфраструктура; проводить стимулирующую политику; продвигать рынок; создавать экосистему для развития науки и техники, инноваций, цифровой трансформации и финансов.
Нгуен Тхань Хунг, основатель и председатель совета директоров Sovico Group, отметил, что важные достижения Sovico в таких областях, как авиация, финансы и недвижимость, служат основой для продолжения инвестиций в новые стратегические области, такие как технологии, цифровая инфраструктура и возобновляемые источники энергии.
Компания Sovico готова сопровождать правительство в реализации национальных инициатив в области искусственного интеллекта и полупроводников, помогая наращивать высокотехнологичный потенциал и развивать современный и интеллектуальный Вьетнам с быстрым и устойчивым развитием в новую эпоху. По его словам, он верит, что в будущем страна станет новым центром высоких технологий в регионе.
На мероприятии секретарь парткома города Нгуен Ван Нэн и вьетнамские министры разъяснили вопросы иностранных инвесторов и предпринимателей.
Представитель города поблагодарил участников за искренние и ценные замечания, сказав, что город изучит и учтет их в своей стратегии развития.
Город также выразил желание продолжать получать поддержку и советы от международных друзей по вопросам институционального совершенствования, подготовки кадров, опыта управления и развития современной инфраструктуры, а также призвал международные финансовые организации приехать для работы в своем международном финансовом центре.