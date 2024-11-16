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Премьер-министр призвал МВФ продолжать поддерживать макроэкономическое развитие Вьетнама
По словам премьер-министра, несмотря на существенное внешнее давление, Вьетнам достиг значительных социально-экономических результатов, особенно в области государственных инвестиций, прямых иностранных инвестиций (ПИИ), доходов государственного бюджета, монетарной и фискальной политики, а также внешней торговли.
Правительство Вьетнама принимает соответствующие политические меры, уделяя первостепенное внимание росту, стимулированию производства и деловой активности, сказал он, добавив, что предпринимаются усилия по снижению процентных ставок по кредитам, выпуску облигаций для стратегических инфраструктурных проектов, снижению налогов и сборов для бизнеса, а также по управлению обменными курсами, контролю инфляции, обеспечению поставок продовольствия и энергии, диверсификации рынков и созданию финансовых центров.
Фам Минь Тьинь подтвердил приверженность Вьетнама реструктуризации экономики с упором на быстрый и устойчивый рост за счет науки, технологий и инноваций. Правительство Вьетнама стремится повысить производительность труда, осуществить три ключевых прорыва в области институтов, инфраструктуры и человеческих ресурсов; устранить институциональные барьеры для мобилизации ресурсов развития; обновить традиционные факторы роста и продвинуть новые для достижения более высоких показателей роста в ближайшие десятилетия.
Высоко оценив практическое и эффективное сотрудничество между Вьетнамом и МВФ, в том числе ценные рекомендации миссии МВФ по статье IV, премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал организацию продолжать консультации по макроэкономической политике и диалог с Вьетнамом в будущем.
В свою очередь, Пауло Медас подчеркнул, что МВФ признает впечатляющие достижения Вьетнама в области развития за последние годы, несмотря на различные глобальные потрясения. Он похвалил Вьетнам за высокие показатели в 2024 году, отметив, что страна входит в число самых быстрорастущих экономик мира, демонстрируя высокий уровень экспорта и значительный приток иностранных инвестиций.
Он подчеркнул эффективность макроэкономического управления Вьетнама, особенно в удержании инфляции в пределах целевых уровней, что способствовало впечатляющему росту Вьетнама по сравнению с остальным миром.
Однако он отметил, что Вьетнам по-прежнему сталкивается с серьезными внешними вызовами, такими как растущая тенденция протекционизма, которая может негативно повлиять на мировую экономику, и различные неопределенности на финансовых рынках, которые могут подвергнуть страны с развивающейся экономикой большим рискам.
Пауло Медас также отметил, что инвесторы проявляют большой интерес к Вьетнаму, особенно к рынку облигаций страны. Он отметил, что Вьетнам обладает значительным фискальным пространством для поддержки экономического роста, и рекомендовал стране продолжать активно управлять внешними рисками, укреплять потенциал, стабильность и устойчивость банковской системы и рынков капитала.
Вьетнам должен продолжать экономические реформы, чтобы повысить производительность, обеспечить долгосрочный, устойчивый рост и хорошо контролировать риски, сказал он, подчеркнув важность создания благоприятных условий для инвесторов. Он также заверил, что МВФ продолжит оказывать помощь Вьетнаму в его усилиях по экономическому развитию.