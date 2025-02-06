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Премьер-министр призвал к эффективному осуществлению мер по стимулированию социально-экономического роста
Макроэкономика оставалась стабильной, инфляция находилась под контролем, а социальное благополучие и основные балансы были обеспечены. Бюджетный дефицит, а также государственный, правительственный и внешний долги эффективно управлялись в допустимых пределах. Индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос на 3,63% в годовом исчислении, промышленное производство увеличилось на 0,6%, а перерабатывающая и обрабатываемая промышленность - на 1,6%. Страна также зафиксировала положительное сальдо торгового баланса в размере 3,03 миллиарда долларов США, а объем прямых иностранных инвестиций увеличился на 21,8 % до 3,55 миллиарда долларов США.
Правительство сосредоточилось на улучшении условий ведения бизнеса и продвижении инфраструктурных проектов, особенно в таких отраслях, как высокотехнологичные производства и технологии, основанные на данных, а также на борьбе с бюрократией и неэффективностью.
Приоритетными были также мероприятия в области социального обеспечения и культуры. Более 13,5 миллиона человек, в том числе 3,8 миллиона из малообеспеченных слоев населения, получили подарки на Tэт на сумму 7,9 триллиона донгов (313,8 миллиона долларов США).
Вьетнам сохраняет прочную политическую стабильность и суверенитет, укрепляет внешние отношения и международную интеграцию, а также развивает связи с вьетнамскими общинами за рубежом.
Международные организации продолжают позитивно оценивать экономический рост Вьетнама: такие организации, как UOB, Standard Chartered и Азиатский банк развития, прогнозируют, что рост ВВП страны в этом году составит около 7%, что значительно опережает среднемировой показатель в 3,3%.
Однако премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что Вьетнам по-прежнему сталкивается со многими трудностями и проблемами, включая стратегическую конкуренцию, затяжные конфликты и изменения в глобальной политике. Внутри страны многие отрасли испытывают трудности, а освоение государственных инвестиций остается медленным.
Социально-экономическая активность, потребление и социальное благосостояние были заметно динамичнее, чем в период прошлого празднования Нового года (Тэт). Положительный рост наблюдался по таким ключевым показателям, как промышленное производство, прямые иностранные инвестиции (ПИИ) и сбор государственного бюджета.
В этой связи глава правительства подчеркнул необходимость активного политического реагирования, укрепления солидарности политической системы и народа, а также решительных действий для реализации всех поставленных целей.
Если каждое министерство, сектор, ведомство, подразделение и населенный пункт выполнят свои ежемесячные и ежеквартальные задачи, то и вся страна в целом выполнит поставленные цели на весь год, подчеркнул премьер-министр.
Обозначая основные задачи на ближайшее время, премьер-министр Фам Минь Тьинь указал на необходимость быстрого выполнения ключевых постановлений, в частности постановления ЦК партии № 123, в котором поставлена цель достичь роста экономики не менее 8% в 2025 году.
Он распорядился приложить дополнительные усилия для завершения строительства институтов, ускорить упорядочение организационного аппарата политической системы, а также продвигать административную реформу и цифровую трансформацию.
Особое внимание должно быть уделено поддержанию макроэкономической стабильности, сдерживанию инфляции и обеспечению экономического равновесия, а также отслеживанию изменений в политике мировых держав для своевременного реагирования.
Он поручил министерствам, отраслям и местным органам власти в 2025 году дополнительно откладывать 10% от регулярных расходов на развитие инфраструктуры.
Лидер подчеркнул необходимость уделять больше внимания реагированию на стихийные бедствия и смягчению последствий изменения климата, а также усилиям по модернизации и замене временных и ветхих домов, наряду с развитием социального жилья.