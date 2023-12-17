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Премьер-министр призвал к укреплению трудового сотрудничества между Вьетнамом и Японией
В этом году во Вьетнаме было зарегистрировано самое большое количество рабочих иммигрантов за всю историю, как по количеству рабочих, ежегодно отправляемых в Японию, которое оценивается примерно в 85.000 человек, так и по количеству рабочих, работающих в Японии в настоящее время, которое составляет более 300.000 человек. Вьетнам также является крупнейшим источником рабочих, отправляемых в Японию и работающих в ней в настоящее время, среди 15 стран, отправляющих учеников и рабочих в восточноазиатскую страну.
Выступая на мероприятии, премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что вьетнамская община в Японии насчитывает более 500.000 человек, более 300.000 из них работают в этой стране, и их число постоянно растет, они вносят свой вклад в социально-экономическое развитие Японии, становясь мостами, способствующими укреплению тесных связей между двумя странами.
Он предложил сосредоточиться на наборе и направлении работников, обладающих навыками, квалификацией и желанием учиться в некоторых сильных японских отраслях, таких как полупроводниковая промышленность, информационные технологии, автоматизация, биотехнологии, сельскохозяйственные технологии, очистка подземных вод и городская среда, чтобы создать рабочую силу, обученную на практических работах в Японии, которая внесет свой вклад в развитие этих отраслей во Вьетнаме.
По его словам, наряду с текущим пересмотром японской правовой политики в отношении обучения и приема иностранных рабочих, Япония должна взять на себя ведущую роль в обучении международной рабочей силы, включая вьетнамских рабочих, с целью развития эффективного, устойчивого и взаимовыгодного трудового сотрудничества между двумя странами.
Он выразил надежду, что японские ведомства, а также Министерство иностранных дел и посольство Вьетнама в Японии будут эффективно сотрудничать для создания наилучших условий жизни и работы для вьетнамских рабочих, минимизации потенциальных рисков, чтобы они могли чувствовать себя в безопасности во время учебы, работы и соблюдения законов принимающей страны, что в конечном итоге приведет к снижению количества нарушений законодательства в Японии.
Вьетнамский лидер также предложил японскому правительству, компетентным органам и местным властям создать благоприятные условия и упростить визовые процедуры, чтобы в конечном итоге освободить граждан Вьетнама от въездных виз, тем самым способствуя дальнейшему развитию туристического сотрудничества между двумя странами.
Он предложил как можно скорее запустить учебный туризм, заботясь и создавая благоприятные условия для сообщества почти 500.000 вьетнамцев, живущих, обучающихся и работающих в Японии, которые будут служить мостами для дальнейшего углубления двусторонних отношений сотрудничества.