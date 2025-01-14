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Премьер-министр призвал к согласованным действиям по выполнению резолюции по науке и технологиям
Он отметил, что резолюция, принятая 22 декабря 2024 года, является стратегическим документом, который знаменует собой важный поворотный момент для страны в области науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации. Она имеет особое значение, служа руководящим принципом развития в новую эру сильного развития, цивилизации и процветания. Резолюция также служит мощным призывом к действию для всей партии, народа и вооруженных сил, чтобы вместе работать над превращением Вьетнама в развитую страну с высокими доходами и глобальной конкурентоспособностью.
9 января 2025 года правительство издало резолюцию № 03/NQ-CP, в которой изложена программа действий правительства по выполнению резолюции Политбюро, обеспечивающая качество и соблюдение установленных сроков, заявил премьер-министр Фам Минь Тьинь, добавив, что это всеобъемлющая и комплексная программа действий, разработанная с учетом долгосрочного видения, четких целей и вполне осуществимых решений, направленная на воплощение основных направлений и политики партии в практические, реальные действия.
Поэтому такие ключевые задачи, как совершенствование законодательной базы, развитие высококвалифицированных кадров, создание современной цифровой инфраструктуры, содействие научным исследованиям и применению передовых технологий, а также ускорение инноваций, включены в программу действий правительства с конкретными сроками и четкой ответственностью, сказал он.
Правительство поручило министерствам, отраслям и местным органам власти в срочном порядке разработать и опубликовать планы по реализации программы действий; сосредоточиться на широкой коммуникации для повышения осведомленности населения о науке, технологиях, инновациях и цифровой трансформации; запустить общенациональное движение соревнований, чтобы использовать коллективную силу всей политической системы и активное участие предпринимателей, компаний и народа в осуществлении революции в области науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации, подчеркнул премьер-министр.
Правительство также подчеркнуло важность срочного совершенствования правовой базы, устранения любых идеологий, представлений и барьеров, препятствующих развитию, и превращения правовой системы в конкурентное преимущество в развитии науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации, добавил он.
В этой связи премьер-министр Фам Минь Тьинь заявил, что правительство сосредоточится на разработке проекта закона о науке, технологиях и инновациях и проекта закона об индустрии цифровых технологий, которые будут представлены на утверждение Национального собрания в 2025 году.