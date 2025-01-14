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Премьер-министр призвал к согласованным действиям по выполнению резолюции по науке и технологиям

Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул необходимость выполнения резолюции Политбюро № 57-NQ/TW о прорывах в развитии науки, технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации с помощью решительных, систематических и согласованных действий, а также тесной координации между органами власти всех уровней, секторами и обществом.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на национальной конференции. Фото: ВИA  
Выступая 13 января на национальной конференции, организованной Политбюро и Секретариатом Центрального комитета партии, премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что правительство четко определило выполнение резолюции как ключевую политическую задачу.

Он отметил, что резолюция, принятая 22 декабря 2024 года, является стратегическим документом, который знаменует собой важный поворотный момент для страны в области науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации. Она имеет особое значение, служа руководящим принципом развития в новую эру сильного развития, цивилизации и процветания. Резолюция также служит мощным призывом к действию для всей партии, народа и вооруженных сил, чтобы вместе работать над превращением Вьетнама в развитую страну с высокими доходами и глобальной конкурентоспособностью.

9 января 2025 года правительство издало резолюцию № 03/NQ-CP, в которой изложена программа действий правительства по выполнению резолюции Политбюро, обеспечивающая качество и соблюдение установленных сроков, заявил премьер-министр Фам Минь Тьинь, добавив, что это всеобъемлющая и комплексная программа действий, разработанная с учетом долгосрочного видения, четких целей и вполне осуществимых решений, направленная на воплощение основных направлений и политики партии в практические, реальные действия.

Поэтому такие ключевые задачи, как совершенствование законодательной базы, развитие высококвалифицированных кадров, создание современной цифровой инфраструктуры, содействие научным исследованиям и применению передовых технологий, а также ускорение инноваций, включены в программу действий правительства с конкретными сроками и четкой ответственностью, сказал он.

Правительство поручило министерствам, отраслям и местным органам власти в срочном порядке разработать и опубликовать планы по реализации программы действий; сосредоточиться на широкой коммуникации для повышения осведомленности населения о науке, технологиях, инновациях и цифровой трансформации; запустить общенациональное движение соревнований, чтобы использовать коллективную силу всей политической системы и активное участие предпринимателей, компаний и народа в осуществлении революции в области науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации, подчеркнул премьер-министр.

Правительство также подчеркнуло важность срочного совершенствования правовой базы, устранения любых идеологий, представлений и барьеров, препятствующих развитию, и превращения правовой системы в конкурентное преимущество в развитии науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации, добавил он.

В этой связи премьер-министр Фам Минь Тьинь заявил, что правительство сосредоточится на разработке проекта закона о науке, технологиях и инновациях и проекта закона об индустрии цифровых технологий, которые будут представлены на утверждение Национального собрания в 2025 году.

ВИА/ИЖВ

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