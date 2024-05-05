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Премьер-министр призвал к решительности перед лицом трудностей для достижения поставленных целей

Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул необходимость непоколебимой решимости и решительных действий перед лицом текущих трудностей во время ежемесячного заседания правительства в Ханое 4 мая.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на заседании. Фото: ВИА  
Глава правительства призвал к неуклонному достижению поставленных целей и настоятельно рекомендовал соответствующим органам удвоить свои усилия. Были намечены конкретные задачи, в том числе тщательная подготовка к предстоящей седьмой сессии Национального собрания с особым упором на доработку законопроектов, резолюций, отчетов и предложений.

В ходе встречи значительное внимание было уделено экономической политике. Премьер-министр высказался за активный и гибкий подход к денежно-кредитной политике, обеспечивая ее эффективность в сочетании с разумной экспансивной фискальной политикой. Чтобы увеличить государственные доходы, он призвал к ускорению цифровой трансформации, включая применение электронных счетов-фактур, а также к развитию надежных и безопасных рынков ценных бумаг, облигаций, недвижимости и золота.

Он призвал продолжать обновлять традиционные факторы роста и активизировать новые, а также ускорить выделение государственного инвестиционного капитала, включая три национальные целевые программы, в рамках которых еще предстоит выделить 32 трлн донгов (1,33 млрд долларов США).

Указы и циркуляры, регулирующие применение законов о земле, кредитных учреждениях, бизнесе с недвижимостью и жилищном строительстве, должны быть представлены в законодательный орган в ближайшее время для реализации с июля, сказал он, добавив, что административные процедуры должны быть еще более упрощены, чтобы способствовать созданию более благоприятной деловой среды.

Глава правительства также дал дальнейшие указания относительно социально-экономических и культурных вопросов, в первую очередь тщательно подготовив населенные пункты к предстоящей 70-й годовщине победы при Дьенбьенфу.

Министерствам, ведомствам и местным органам власти было поручено продолжить борьбу с коррупцией и другими негативными практиками, реорганизовать административные подразделения и развивать культурную индустрию.

На встрече был представлен позитивный прогноз экономических показателей Вьетнама за первые четыре месяца этого года. Доходы государственного бюджета достигли 43,1% от годового прогноза, что отражает рост на 10,1% в годовом исчислении, а общий экспортно-импортный оборот достиг 238,88 млрд долларов США, увеличившись на 15,2% в годовом исчислении, при положительном сальдо торгового баланса в размере 8,4 млрд долларов США. Между тем, освоение государственного инвестиционного капитала улучшилось, достигнув 17,46% от плана, установленного премьер-министром, что на 1,81% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Общий объем зарегистрированных прямых иностранных инвестиций приблизился к 9,3 млрд долларов США, увеличившись на 4,5%, из которых было освоено 6,3 млрд долларов США, что на 7,4% больше. Крупнейшие мировые технологические компании ищут возможности для масштабных инвестиций во вьетнамский сектор электроники, полупроводников и возобновляемых источников энергии.

Рост промышленного производства также наблюдался в 54 из 63 населенных пунктов, увеличившись на 6% в годовом исчислении. Число иностранных туристов, прибывших во Вьетнам, достигло 6,2 млн, что на 68,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года, и на 3,9% больше, чем в 2019 году.
Несколько международных организаций дали оптимистичный прогноз экономического роста Вьетнама в этом году. Среди них Азиатский банк развития (АБР) прогнозировал темпы роста на уровне 6%, в то время как HSBC и Standard Chartered Bank прогнозировали рост на 6,3% и 6,7% соответственно. Рейтинг деловой среды Вьетнама улучшился на 12 позиций, а по Глобальному инновационному индексу Вьетнам занял 46-е место из 132 стран, поднявшись на 2 позиции.


ИЖВ/ВИА

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