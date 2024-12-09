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Премьер-министр призвал к реализации трансформационных энергетических проектов
Премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил вклад энергетического сектора, компетентных органов, местных администраций и жителей в успешную реализацию проекта ЛЭП-3 500 кВ, который не только укрепил национальную энергетическую безопасность, но и повысил позиции и престиж сектора как внутри страны, так и на международном уровне.
Ключом к успеху проекта, по его словам, стала большая сила национальной солидарности, вовлеченность всей политической системы, инновационное видение, решение институциональных проблем, высокая решимость, а также предотвращение негативных явлений и расточительства.
Он приказал компетентным сторонам продолжать добиваться завершения процедур оплаты и приемки проекта, заботиться о жителях, вынужденных переселиться на время строительства, а также создать механизмы поощрения отдельных лиц и команд за исключительные результаты и вклад.
Он призвал энергетический сектор повышать свою устойчивость, выносливость, креативность и инновационность для обеспечения эффективного распределения и использования электроэнергии, призывая сектор устранить институциональные препятствия, использовать такие передовые технологии, как Интернет вещей, облачные вычисления, искусственный интеллект и аналитика данных для создания более интеллектуальной энергетической системы, а также продолжать работу по предотвращению негативных явлений и расточительства.
С непоколебимой уверенностью он выразил надежду, что сектор продолжит добиваться новых успехов, чтобы лучше служить социально-экономическому развитию и вступить в эпоху подъема нации.
По данным Вьетнамской электроэнергетической корпорации (EVN), линия электропередач 500 кВ цепи-3, инвестированная Национальной корпорацией по передаче электроэнергии на общую сумму более 22,3 триллиона донгов (878,4 миллиона долларов США), протянулась на 519 километров через девять провинций и является важной вехой в развитии инфраструктуры Вьетнама.
В ходе строительства были решены масштабные логистические задачи, включая расчистку территории площадью 183 гектара, затронувшую 5 248 семей и 96 организаций. Строительные бригады выполнили огромный объем работ.
Несмотря на трудности, проект был завершен чуть более чем за шесть месяцев, а не за три-четыре года, как обычно, что свидетельствует о национальной решимости, решительном управлении, совместных усилиях, а также своевременном устранении узких мест, и является ценным уроком для крупных проектов в будущем в отношении инвестиционных процедур, преобразования целей землепользования, расчистки участка, закупки материалов и оборудования, организации строительства и т.д.