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Премьер-министр призвал к реализации соглашений высокого уровня с Саудовской Аравией, ОАЭ и Катаром
Премьер-министр отметил, что за последние два года он дважды посетил ОАЭ и Саудовскую Аравию и стал первым руководителем правительства Вьетнама, посетившим Катар за последние 15 лет. Эти визиты убедительно продемонстрировали решимость Вьетнама развивать все более содержательное, эффективное и углубленное сотрудничество с этими странами во имя взаимных интересов и удовлетворения конкретных потребностей каждой страны.
Премьер-министр сообщил, что направил письма лидерам Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии, в которых проинформировал их о том, что поручил министру планирования и инвестиций следить за реализацией сотрудничества между правительством Вьетнама и этими тремя странами.
Министерство планирования и инвестиций составит и представит соответствующим сторонам список приоритетных инвестиционных проектов. В качестве ближайшего шага он предложил создать совместную рабочую группу для продвижения этой работы.
Министерству иностранных дел было поручено содействовать обмену делегациями всех уровней, особенно высокопоставленными, ускорить переговоры по соглашениям об освобождении от виз с тремя странами.
Кроме того, Министерству промышленности и торговли было поручено изучить возможность заключения соглашений о свободной торговле (FTA) или всеобъемлющих соглашений об экономическом партнерстве (CEPA) с Саудовской Аравией и Катаром.
Вьетнамские министерства, ведомства и местные органы власти готовы к сотрудничеству со своими коллегами, сказал он.
Поскольку Вьетнам вступает в эпоху процветания и цивилизации, а страны Ближнего Востока являются ключевым направлением его внешней политики, премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил желание разделить с ними видение и стремление к национальному развитию. Он предложил взаимное обучение и сотрудничество для взаимной выгоды, направленное на реализацию национальных целей и стратегий.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь обратился к послам и посольствам с просьбой содействовать скорейшему повышению уровня отношений Вьетнама с Катаром и Саудовской Аравией до всеобъемлющего партнерства и организовать визиты во Вьетнам лидеров этих стран.
Он призвал к координации действий по созданию совместной рабочей группы для содействия реализации соглашений высокого уровня, направленных на достижение экономических, торговых и инвестиционных прорывов путем расширения доступа на рынки товаров, в производстве которых сильны обе стороны, включая сельскохозяйственную, водную и халяльную продукцию.
Он также предложил увеличить двусторонние инвестиции в таких областях, представляющих взаимный интерес, как сельское хозяйство, энергетика, нефть и газ, цифровая трансформация и зеленый переход, в частности, в оказании помощи Вьетнаму в строительстве международных финансовых центров в Хошимине и Дананге.
Кроме того, глава правительства подчеркнул важность укрепления сотрудничества в области обороны, безопасности, труда, туризма, культуры и образования. Он также попросил поддерживать тесное сотрудничество и взаимную поддержку в решении региональных и глобальных вопросов на международных форумах, особенно в Организации Объединенных Наций.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что Вьетнам готов выступить в качестве связующего звена, чтобы помочь Катару, ОАЭ и Саудовской Аравии укрепить связи с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и странами Юго-Восточной Азии.
Он выразил надежду, что три страны помогут Вьетнаму укрепить сотрудничество с Советом сотрудничества стран Персидского залива (ССЗ), выразив уверенность, что послы и посольства продолжат активно способствовать укреплению дружбы и сотрудничества между Вьетнамом и их странами.
Полностью соглашаясь с мнением вьетнамского премьера, послы заявили, что их страны высоко ценят значение и результаты его недавних визитов в три страны, и они решительно направляют реализацию сделок, достигнутых в ходе поездок.
В частности, они тесно сотрудничают с вьетнамскими министерствами, секторами и ведомствами, чтобы способствовать созданию совместного министерского комитета с Вьетнамом для осуществления сотрудничества, определения задач, программ и проектов и разработки конкретных планов реализации, а также подготовки к предстоящим визитам на высоком уровне.
По словам дипломатов, после визитов премьер-министра многие представители бизнеса из трех стран приехали во Вьетнам, чтобы изучить возможности инвестиционного сотрудничества.
Послы подтвердили, что Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар придают большое значение сотрудничеству с Вьетнамом и рассматривают его как ворота для расширения связей между АСЕАН и ССАГПЗ.
Они отметили, что сотрудничество между Вьетнамом и их странами в настоящее время очень динамично развивается, выразив уверенность в том, что отношения между Вьетнамом и тремя странами будут развиваться еще сильнее и содержательнее, чтобы в скором времени достичь всех целей, поставленных обеими сторонами.