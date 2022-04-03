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НОВОСТИ

Премьер-министр призвал к реализации неотложных задач социально-экономического развития

Премьер-министр Фам Минь Тьинь на днях подписал Служебную телеграмму № 290/CĐ-TTg, в которой призвал министерства, ведомства и местные органы выполнить неотложные задачи по реализации программы социально-экономического восстановления и развития.

В целях обеспечения синхронной и эффективной реализации Программы социально-экономического восстановления и развития (Программа) согласно Резолюции №11/NQ-CP от 30 января 2022 г. о Программе социально-экономического восстановления и развития и реализации Резолюции НС №43/2022/QH15 о налогово-бюджетной и денежно-кредитной политике для поддержки Программы, Премьер-министр подписал Служебную телеграмму № 126/CĐ-TTg от 12 февраля 2022 года и Служебную телеграмму № 252/CĐ-TTg от 16 марта 2022 года с требованием к министерствам, ведомствам и местностям кардинально и более эффективно реализовать задачи и решения, изложенные в Резолюции № 11/NQ-CP от 30 января 2022 года.

В последнее время министерства, ведомства и местные органы активно реализовывали задачи и решения, изложенные в Резолюции № 11/NQ-CP. Однако пока идет медленное выполнение многих задач, особенно выпуск руководящих документов, влияющих на реализацию целей и решений, изложенных в Программе. Премьер-министр поручил Министерству планирования и инвестиций, Министерству образования и подготовки кадров и министерствам и ведомствам, которые медлили с выполнением поставленных задач в марте 2022 года, извлечь серьезный урок и впредь не допускать дальнейших задержек.

Нянзан/ВИА

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