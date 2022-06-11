Премьер-министр призвал к реализации национальных целевых программ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил министерства, ведомства и местные органы принять меры для решительного и эффективного выполнения национальных целевых программ.

Запрос был сделан в Депеше № 501/CD-TTg, подписанной заместителем премьер-министра Фам Бинь Минем 10 июня и направленной руководителям министерств, ведомств, городских и провинциальных народных комитетов.

Премьер-министр Тьинь 28 мая издал Решение № 652/QD-TTg о выделении средств для инвестиций в развитие, выделенных из центрального бюджета в 2021-2025 гг., в местности, и Решение № 653/QD-TTg о выделении капитала из центрального бюджета в 2022 г. на три общегосударственные целевые программы, охватывающие социально-экономическое развитие малонаселенных и горных районов, устойчивое сокращение бедности, строительство сельской местности нового типа.

Ведомства, отвечающие за программы, обязаны в срочном порядке составить и утвердить планы освоения капитала в соответствии с Законом о государственных инвестициях, Законом о государственном бюджете и Постановлением 27/2022/ND-CP от 19 апреля 2022 года.

Глава Правительства также подчеркнул необходимость обеспечения децентрализации и прозрачности, повышения роли общественности в планировании, реализации и контроле при реализации национальных целевых программ.

Между тем план выделения оставшихся 7,94 трлн. донгов на инвестиции в развитие из центрального бюджета на 2021-2025 годы должен быть направлен в Министерство планирования и инвестиций не позднее середины июля.

Министерству финансов поручено до 1 июля завершить выпуск циркуляров, регламентирующих управление и использование капитала для национальных целевых программ нового типа строительства сельских районов и устойчивого сокращения бедности на 2021-2025 гг.

Министерство планирования и инвестиций будет координировать свои действия с Министерством финансов и соответствующими ведомствами, чтобы обобщить планы использования капитала и представить их премьер-министру до 25 июня.