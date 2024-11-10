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Премьер-министр призвал к продвижению новых драйверов роста

9 ноября премьер-министр Фам Минь Тьинь, председательствуя на очередном октябрьском заседании правительства, подчеркнул необходимость обновления традиционных драйверов роста и продвижения новых, особенно национальной цифровой трансформации, для ускорения роста в оставшиеся месяцы 2024 года и в последующие годы.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь. Фото: ВИA  
Приоритет должен по-прежнему отдаваться стимулированию роста, связанному с поддержанием макроэкономической стабильности, сдерживанием инфляции и обеспечением основных балансов экономики. Целевые показатели включают рост ВВП в четвертом квартале примерно на 7,4-7,6%, чтобы в целом за год этот показатель превысил 7%, сдерживание инфляции на уровне ниже 4,5%, рост кредитования на 15% и увеличение доходов государственного бюджета не менее чем на 15%, заявил премьер-министр Фам Минь Тьинь.

Он потребовал прилагать неустанные усилия для проведения активной, гибкой, оперативной и эффективной монетарной политики; сочетать ее синхронно, гармонично и тесно с разумной экспансионистской фискальной политикой и другими видами макроэкономической политики.

Следует уделить внимание ускорению реализации государственных инвестиционных проектов и трех национальных целевых программ; стимулированию частных инвестиций и государственно-частного партнерства; выборочному привлечению прямых иностранных инвестиций, а также политике поддержки привлечения капитала в научно-технологическую сферу и инновации, в частности полупроводники и искусственный интеллект (ИИ). Глава правительства призвал предприятия быстро и решительно реализовать задачи по началу работ по проекту железной дороги Лаокай - Ханой - Хайфон в 2025 году, а затем по маршруту Лангшон - Ханой.

Определив институциональную реформу как «прорыв прорывов», премьер-министр потребовал ускорить совершенствование институтов и законов, реформу административных процедур, продолжить устранение правовых препятствий и продвижение децентрализации, тщательно исправить медленное издание подробных правил и документов, регулирующих правоприменение, и вскоре издать указ о создании, управлении и использовании фонда поддержки инвестиций в проекты по развитию высококачественных человеческих ресурсов для обеспечения развития высоких технологий.

Глава правительства также подчеркнул необходимость обеспечить социальное благополучие и улучшить условия жизни людей, создать сеть социального обеспечения, охватывающую людей из всех слоев общества, обеспечить социальный прогресс и равенство, чтобы никто не остался позади, и принять решительные меры для осуществления движения соревнований по ликвидаций временных и ветхих домов по всей стране к 2025 году.

Необходимо принять дополнительные меры, чтобы взять на себя инициативу по обеспечению баланса между спросом и предложением рабочей силы, особенно в индустриальных парках и развивающихся отраслях; укрепить национальную оборону и безопасность; усилить профилактику и борьбу с коррупцией, расточительством и другими негативными явлениями; повысить эффективность внешней политики и международной интеграции.

По словам главы правительства, в прошлом месяце правительство сосредоточилось на том, чтобы поручить министерствам, отраслям и местным властям реализовать выводы 10-го пленума ЦК КПВ, устранить последствия ураганов и наводнений, особенно тайфуна «Яги», подготовиться к восьмой сессии Национального собрания и заняться проектами с низкой эффективностью.

Многие международные организации и эксперты продолжают высоко оценивать результаты и перспективы экономики Вьетнама. Standard Chartered повысил прогноз роста ВВП Вьетнама в 2024 году с 6% до 6,8%, HSBC также скорректировал свой прогноз с 6,5% до 7%; а Управление макроэкономических исследований АСЕАН+3 (AMRO) предсказало, что в 2024 и 2025 годах Вьетнам может иметь самый высокий рост среди стран АСЕАН+3

ИЖВ/ВИА

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